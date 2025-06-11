В Україні може зʼявитися свій крипторезерв — законопроєкт (деталі від експерта)
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, група народних депутатів запропонувала проєкт закону, де криптовалюта стає частиною міжнародних резервів України. Згідно із законопроектом, надається право НБУ включати в віртуальні активи до резервів України.
Про це йдеться в проєкті закону № 13356.
«Зареєстрували таку ініціативу. Згідно законопроекту, ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір», — написав Желєзняк.
Багато країн прийшли до того, що треба створювати свої резерви не тільки в класичних валютах, а також і у віртуальних активах.
Для чого це
Народні депутати вважають, що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. І правильне управління крипто-резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки.
Де в інших країнах
- США вже формують стратегічний крипто-резерв та багато ініціатив на рівні окремих штатів,
- Сальвадор; Китай використав BTC для залучення $20 млрд;
- Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, деякі країни ЄС також працюють над включенням віртуальних активів до резервів.
Чому це важливо для України
«Україна — одна з передових країн, з точки зору проникнення і кількості криптовалют і людей, що нею користуються. В нас є фундаментальні переваги: освіта, ІТ-спеціалісти, географічне положення і велике проникнення для інвестицій. В країні цей бізнес-кейс дуже сильний. І через війну він ще більше підвищився. Але важливо зрозуміти, які будуть джерела наповнення, хто буде тримачем, які будуть криптоактиви, але те, що ми це робимо, позиціонує нас дуже потужно», — прокоментував Кирило Хом’яков, директор криптобіржі Binance.
Більш детально можна дивитись у відеокоментарі щодо законопроєкту.
Довідка Finance.ua:
- Раніше Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні. Він пояснив, що новий законопроєкт передбачає можливість додавання віртуальних активів до резервів країни, якщо таке рішення ухвалить регулятор. Які саме криптовалюти увійдуть до резерву, визначатиме регулятор — наприклад, це можуть бути «біткоїни» або інші цифрові активи.
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.
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