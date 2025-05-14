НКЦПФР має 80 зауважень до законопроєкту про криптовалюти — Finance.ua

НКЦПФР має 80 зауважень до законопроєкту про криптовалюти Сьогодні 16:15 — Криптовалюта

НКЦПФР має 80 зауважень до законопроєкту про криптовалюти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

У Комісії наголошують, що підтримують розвиток ринку віртуальних активів через впровадження сучасного та збалансованого законодавства. Воно має стимулювати інновації, захищати інвесторів, забезпечувати прозорість ринку та відповідати міжнародним стандартам.

Серед ключових пропозицій:

визначення регулятора відповідно до стандартів MiCA — з урахуванням міжнародної практики, де нагляд за ринком здійснюють органи, відповідальні за ринки капіталу;

заборона автоматичного допуску на український ринок емітентів токенів і постачальників послуг (CASP) без національної авторизації. Це пояснюється тим, що в законопроєкті згадуються юрисдикції, які не мають заборон для резидентів держави-агресора;

доопрацювання положень щодо регулювання смартконтрактів і контролю над засобами доступу до віртуальних активів;

пропозиція дозволити використання токенів для оплати товарів і послуг — наразі це не врегульовано в тексті законопроєкту.

Повний перелік зауважень і пропозицій доступний за посиланням

У НКЦПФР також заявили, що не мають жодного стосунку до можливого блокування або зупинки розгляду законопроєкту у Верховній Раді, оскільки не мають відповідних повноважень.

Комісія наголошує, що залишається відкритою до діалогу з народними депутатами, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами задля ухвалення якісного регулювання для ринку віртуальних активів.

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Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи.

Народний депутат Данило Гетманцев розповів про два пункти із законопроєкту:

Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

Гетманцев вважає , що законопроєкт про віртуальні активи не дозволить легалізувати корупційні статки чиновників.

Водночас НКЦПФР пропонує доопрацювати законопроєкт та залучити до цього процесу всі відповідальні органи, враховуючи правоохоронні структури.

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