НКЦПФР пропонує доопрацювати законопроєкт про віртуальні активи — Finance.ua

НКЦПФР пропонує доопрацювати законопроєкт про віртуальні активи Сьогодні 10:19 — Криптовалюта

НКЦПФР пропонує доопрацювати законопроєкт про віртуальні активи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонує доопрацювати рекомендований у четвер парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкт про оподаткування віртуальних активів, та залучити до цього процесу всі відповідальні органи, враховуючи правоохоронні структури.

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«У схваленій комітетом редакції містяться положення, які не відповідають регламенту MiCA, що ставить під загрозу євроінтеграційний курс України та створюють суттєві ризики для розвитку ринку віртуальних активів. Особливе занепокоєння викликає норма про автоматичну авторизацію токенів, що усуває навіть спрощену перевірку, яку пропонувала комісія», — пояснила пресслужба регулятора у коментарі агентству «Інтерфакс-України».

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У Нацкомісії вважають, що це відкриває шлях до неконтрольованого виходу на ринок провайдерів і емітентів з країни-агресора або юрисдикцій, що підтримують ворога та є прямою загрозою для нацбезпеки.

Зазначається, що окрему стурбованість викликає виключення НКЦПФР як одного з регуляторів цього ринку, оскільки у тексті документу зазначений лише НБУ та «інший регулятор», якого визначить Кабінет міністрів за погодженням з Національним банком України (НБУ).

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«Ідея не зрозуміла, але точно зрозуміло, що такий підхід руйнує принцип незалежного арбітражного регулювання, суперечить міжнародним стандартам (зокрема, IOSCO). НБУ не має належних повноважень щодо регулювання ринків капіталу, зокрема, публічної пропозиції токенів або нагляду за їх емітентами. Це сфера відповідальності саме НКЦПФР як профільного регулятора ринку цінних паперів і похідних фінансових інструментів», — підкреслили у комісії.

У НКЦПФР сподіваються, що до другого читання всі спірні положення будуть усунуті, а законопроєкт — приведено у відповідність до міжнародних норм і націнтересів.

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