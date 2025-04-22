Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі

Криптовалюта
82
Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі
Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі
Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев, 24 квітня парламентський комітет розглядатиме проєкт закону про оподаткування віртуальних активів.
Про це Гетманцев повідомив у Telegram.
Читайте також
Він окреслив важливі новини щодо криптовалюти та її поподаткування.
«В четвер виносимо законопроект про віртуальні активи на комітет. Понад 200 сторінок. Складний документ, який об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування», — написав Гетманцев.
Він анонсував два пункти із законопроєкту:
  1. Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів.
  2. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.
«Більше про законопроєкт розповім в четвер після комітету», — резюмував депутат.
Читайте також
Раніше Гетманцев заперечив заяву очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова про так звану «матрицю» оподаткування криптовалют.
За словами Гетманцева, документ не має відношення до поточної версії законопроєкту і вводить учасників ринку в оману.
Зазначимо, аналітики прогнозують, що Bitcoin може досягти рекордної ціни в $137 тис. вже до середини 2025 року. Відповідний прогноз оприлюднив аналітик Titan of Crypto, якого цитує видання BlockBeats. Основою для такого оптимістичного сценарію став технічний аналіз графіків, зокрема формування так званого «бичачого прапора» — класичного патерну, що зазвичай передує різкому ціновому прориву вгору.

Довідка Finance.ua:

  • раніше очільник НКЦПФР Руслан Магомедов повідомив про завершення підготовки документа, який описує можливі підходи до оподаткування операцій із цифровими активами;
  • йшлося про застосування базової ставки 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, а також про можливість запровадження пільгових режимів оподаткування на рівні 5% або 9%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems