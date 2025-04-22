Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі — Finance.ua

Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі Сьогодні 16:04 — Криптовалюта

Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі

Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев, 24 квітня парламентський комітет розглядатиме проєкт закону про оподаткування віртуальних активів.

Про це Гетманцев повідомив у Telegram

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Він окреслив важливі новини щодо криптовалюти та її поподаткування.

«В четвер виносимо законопроект про віртуальні активи на комітет. Понад 200 сторінок. Складний документ, який об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування», — написав Гетманцев.

Він анонсував два пункти із законопроєкту:

Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

«Більше про законопроєкт розповім в четвер після комітету», — резюмував депутат.

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Раніше Гетманцев заперечив заяву очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова про так звану «матрицю» оподаткування криптовалют.

За словами Гетманцева, документ не має відношення до поточної версії законопроєкту і вводить учасників ринку в оману.

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Довідка Finance.ua:

раніше очільник НКЦПФР Руслан Магомедов повідомив про завершення підготовки документа, який описує можливі підходи до оподаткування операцій із цифровими активами;

йшлося про застосування базової ставки 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, а також про можливість запровадження пільгових режимів оподаткування на рівні 5% або 9%.

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