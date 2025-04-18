Короткострокові власники біткоїна є основними продавцями на ринку — Finance.ua

Короткострокові власники біткоїна є основними продавцями на ринку Сьогодні 03:09 — Криптовалюта

Короткострокові власники біткоїна є основними продавцями на ринку

Короткострокові власники є основними продавцями першої криптовалюти, які відправляють на біржі в середньому близько 930 BTC на день.

Про це заявили у CryptoQuant, зазначивши, що останні 15 днів спостерігається стабільний тиск продажів на біржах.

Who’s Really Selling Bitcoin? Let’s Break It Down



“The real sell pressure is not from whales or old hands, but from retail, mid-sized cohorts (shrimps to sharks) and short-term holders — a classic shakeout.” – By @Crazzyblockk



Full post ⤵️https://t.co/7byGSp2gSH pic.twitter.com/Qycs9yyaaZ — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 16, 2025

«Для порівняння, довгострокові власники переміщували лише близько 529 BTC на день, що свідчить про страх або фіксацію прибутку серед короткострокових гравців, тоді як довгострокова впевненість залишається незмінною», — йдеться в повідомленні.

Ті, хто зберігає від 100 BTC до 1000 BTC, відправляють на криптобіржі 402 BTC, а власники понад 1000 монет продають лише 70 BTC.

Аналітики зазначили, що реальний тиск продажів надходить від ритейлу та середньострокових гравців, а також від короткострокових власників. Вони назвали це класичним «вибиванням слабких рук».

«На тлі бокового руху біткоїна та зменшення волатильності, такий аналіз допомагає зрозуміти, що поточна корекція — це не масовий вихід „розумних грошей“, а радше реакція нервових короткострокових і середньострокових інвесторів», — підсумували експерти.

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