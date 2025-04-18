Короткострокові власники біткоїна є основними продавцями на ринку — Finance.ua

Короткострокові власники біткоїна є основними продавцями на ринку
Короткострокові власники є основними продавцями першої криптовалюти, які відправляють на біржі в середньому близько 930 BTC на день.
Про це заявили у CryptoQuant, зазначивши, що останні 15 днів спостерігається стабільний тиск продажів на біржах.
Who’s Really Selling Bitcoin? Let’s Break It Down— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 16, 2025
“The real sell pressure is not from whales or old hands, but from retail, mid-sized cohorts (shrimps to sharks) and short-term holders — a classic shakeout.” – By @Crazzyblockk
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«Для порівняння, довгострокові власники переміщували лише близько 529 BTC на день, що свідчить про страх або фіксацію прибутку серед короткострокових гравців, тоді як довгострокова впевненість залишається незмінною», — йдеться в повідомленні.
Ті, хто зберігає від 100 BTC до 1000 BTC, відправляють на криптобіржі 402 BTC, а власники понад 1000 монет продають лише 70 BTC.
Аналітики зазначили, що реальний тиск продажів надходить від ритейлу та середньострокових гравців, а також від короткострокових власників. Вони назвали це класичним «вибиванням слабких рук».
«На тлі бокового руху біткоїна та зменшення волатильності, такий аналіз допомагає зрозуміти, що поточна корекція — це не масовий вихід „розумних грошей“, а радше реакція нервових короткострокових і середньострокових інвесторів», — підсумували експерти.
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