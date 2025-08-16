Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози — Finance.ua

Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози Сьогодні 04:17 — Криптовалюта

Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози

Ідея стейблкоїнів проста: прив’язати вартість токена до фіатної валюти (наприклад, долара), і ринок криптовалют отримує «цифрові долари», які можна використовувати як звичайні паперові долари. Але з дешевими та блискавичними міжнародними трансакціями завдяки блокчейну. На практиці ж виявилось, що регулятори бачать у стейблкоїнах ризик або загрозу стабільності своїх валют, злочинці використовують їх як засіб відмивання коштів, а інвестори сприймають їх як найближчий аналог готівки у світі блокчейну.

Про це пише The Motley Fool.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

У будь-якому разі, роль стейблкоїнів для фінансової системи лише зростатиме наступні п’яти років.

Чого чекати від стейблкоїнів до 2030 року

1. Уряди країн матимуть більше контролю

Керівництво країн любить контролювати гроші, і стейблкоїни — не виняток. Наприклад, USDC і Tether можуть заморозити будь-яку адресу гаманця за лічені секунди.

Читайте також Масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки — FT

У 2022 році емітент USDC, компанія Circle, заморозила 75 тис. USDC на адресах, пов’язаних із Tornado Cash, протягом кількох годин після запровадження санкцій у США.

У 2023 році Tether заблокував 32 гаманці, нібито пов’язані з фінансуванням тероризму, під тиском правоохоронців.

18 липня 2025 року в США ухвалили GENIUS Act, який зобов’язує будь-якого емітента стейблкоїнів (у США чи за кордоном) довести здатність виконувати накази уряду, включно з замороженням та конфіскацією активів, як умову доступу на ринок. Інші країни, ймовірно, запозичать цю норму.

До 2030 року заморожування і вилучення стейблкоїнів, імовірно, стануть таким же звичним явищем, як сьогодні банківські повідомлення про шахрайство.

Читайте також Трамп дозволив інвестувати в криптоактиви кошти з пенсійних рахунків

Проте це також означає, що уряди використовуватимуть цю владу проти політичних опонентів.

2. Принаймні один великий стейблкоїн збанкрутує

Стейблкоїни підтримують свою вартість завдяки фінансовим механізмам, які часто приховані від інвесторів. Іноді ці механізми ламаються.

Приклад — TerraUSD. У 2022 році монета увійшла у «спіраль смерті» і знищила $60 млрд капіталу.

Навіть повністю забезпечені стейблкоїни іноді «хитаються»: USDC у 2023 році впав до $0,88 під час кризи Silicon Valley Bank, але потім відновився.

Зараз у стейблкоїнах знаходиться $257 млрд. Зі зростанням обсягів зростає й спокуса скоротити витрати або зробити ризиковані інвестиції.

До 2030 року щонайменше один великий стейблкоїн обвалиться до нуля.

Інвесторам варто тримати лише найпрозоріші та регульовані активи, не зберігаючи всі заощадження в одному токені.

3. Стейблкоїни почнуть відбирати «хліб» у SWIFT

Після налаштування гаманця у блокчейні стейблкоїни дозволяють дуже швидко та зручно переказувати гроші за кордон, минаючи затримки й високі комісії старих систем.

Читайте також Чи законно платити криптовалютою в Україні — відповідь Мінфіну

Традиційні платіжні мережі, такі, як SWIFT, використовують систему повідомлень, і такі перекази коштують десятки доларів та займають кілька днів.

Обсяги транзакцій у стейблкоїнах наразі менші, але швидко зростають: річні ончейн-перекази вже перевищують $20 трлн — у 10 разів більше, ніж чотири роки тому.

Якщо ці темпи збережуться або прискоряться, стейблкоїни випередять SWIFT у сегменті переказів ще до 2030 року.

Це вигідно для блокчейнів та сервісів, які можуть дешево з’єднувати цифрові долари з традиційними банками.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.