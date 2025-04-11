Матриця оподаткування криптовалют: Гетманцев спростував заяву НКЦПФР — Finance.ua

Матриця оподаткування криптовалют: Гетманцев спростував заяву НКЦПФР Сьогодні 11:46 — Криптовалюта

Матриця оподаткування криптовалют: Гетманцев спростував заяву НКЦПФР

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив заяву очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова про так звану «матрицю» оподаткування криптовалют.

За словами Гетманцева, документ не має відношення до поточної версії законопроєкту і вводить учасників ринку в оману.

«На жаль, хлопці з Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку знову не розібралися і опублікували якусь відому тільки їм „матрицю“ оподаткування крипти, що не має жодного звʼязку з реальністю. Не звертайте уваги, в комісії таке трапляється на кожному кроці. Власне, тому ми і хочемо, щоб криптою займалися дорослі», — написав він у Telegram.

Гетманцев також зазначив, що робота над законопроєктом триває, і наразі його готують до розгляду в першому читанні. У профільному комітеті документ планують розглянути наприкінці квітня 2025 року.

Довідка Finance.ua:

раніше очільник НКЦПФР Руслан Магомедов повідомив про завершення підготовки документа, який описує можливі підходи до оподаткування операцій із цифровими активами;

зокрема, йшлося про застосування базової ставки 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, а також про можливість запровадження пільгових режимів оподаткування на рівні 5% або 9%;

у документі також містилися положення про звільнення від сплати ПДВ, що ґрунтуються на європейській практиці;

водночас Гетманцев раніше наголошував, що подібні пропозиції мають бути розглянуті робочою групою та наразі не відображають офіційної позиції законодавця. За його словами, наразі в Україні не існує затвердженого механізму оподаткування криптоактивів, а відповідний законопроєкт лише перебуває на стадії підготовки.

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