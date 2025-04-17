Експерти прогнозують, що біткоїн досягне історичного максимуму на рівні $137 тис. — Finance.ua

Експерти прогнозують, що біткоїн досягне історичного максимуму на рівні $137 тис. 17.04.2025, 00:26 — Криптовалюта

Експерти прогнозують, що біткоїн досягне історичного максимуму на рівні $137 тис.

Аналітики прогнозують, що Bitcoin може досягти рекордної ціни в $137 тис. вже до середини 2025 року. Відповідний прогноз оприлюднив аналітик Titan of Crypto, якого цитує видання BlockBeats.

Основою для такого оптимістичного сценарію став технічний аналіз графіків, зокрема формування так званого «бичачого прапора» — класичного патерну, що зазвичай передує різкому ціновому прориву вгору.

Водночас, для реалізації цього сценарію Bitcoin має зберегти стабільність вище кількох ключових технічних рівнів. Найважливішим із них є 200-денна експоненціальна ковзна середня (EMA), яка традиційно вважається маркером довгострокової довіри до активу. Утримання ціни над цим показником є критично важливим для подальшого зростання.

Фахівці також звертають увагу на необхідність тривалої консолідації ціни вище короткострокових і середньострокових ковзних середніх. Така динаміка свідчить про зменшення волатильності та акумулювання сили для нового руху вгору.

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Очікування зростання базуються на поєднанні технічних сигналів і загального покращення настроїв на ринку цифрових активів. Проте досвідчені інвестори попереджають: для досягнення позначки $137 тис. потрібне не лише технічне підтвердження, але й фундаментальні чинники — від макроекономічної стабільності до активізації інституційних інвесторів.

З огляду на все вищезазначене, Bitcoin опиняється на порозі потенційно історичного цінового стрибка, однак успіх цього сценарію буде прямо залежати від здатності ринку підтримувати зростання без втрати ключових рівнів підтримки.

noworries За матеріалами:

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