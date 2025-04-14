Скільки Ethereum задекларували чиновники за 2024 рік (інфографіка) — Finance.ua

Скільки Ethereum задекларували чиновники за 2024 рік (інфографіка) Сьогодні 05:32 — Криптовалюта

Скільки Ethereum задекларували чиновники за 2024 рік (інфографіка)

У 2024 році понад 2000 українських посадовців та підприємців задекларували цифрові активи.

Про це свідчить аналіз декларацій з Єдиного державного реєстру, проведений виданням Incrypted

Загалом згадується 2803 ETH — це майже $4,4 млн за актуальним курсом.

Фахівці визначили топ-10 власників Ethereum.

Найбільшу кількість другої за капіталізацією криптовалюти — більше 35% — задекларував Олександр Кізляр, депутат Хмельницької обласної ради. У його декларації зазначено 1000 ETH, з яких 600 ETH належать йому особисто, а ще 400 ETH — його дружині Валентині Кізляр. Весь обсяг зберігається на Trust Wallet. Він став власником активу ще у січні 2015 року.

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На другому місці у рейтингу власників Ethereum — Сергій Майзель, директор ТОВ «Інвестиційний союз „Либідь“». Він задекларував 200 ETH (приблизно $363 000), набуті у грудні 2017 року. Криптоактив зберігається на біржі Binance.

Третє місце посів Олександр Пустовойт, директор ТОВ «Єдиний Центр Розрахунків». У декларації він вказав 168 ETH на суму близько $305 000, які придбав у грудні 2024 року. Інформація про платформу зберігання активів не розкрита.

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