Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про віртуальні активи — Finance.ua

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Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про віртуальні активи

Криптовалюта
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Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про віртуальні активи
Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про віртуальні активи
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету, нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, доопрацьований білль про регулювання та оподаткування криптоактивів був одноголосно ухвалений і рекомендується до першого читання. Також у документі залишився пункт про пільговий період до кінця 2026 року на рівні 5%, не враховуючи військового збору.
Раніше голова цього комітету Данило Гетманцев повідомляв, що ініціативу винесуть на розгляд 24 квітня 2025 року.
«У нас на сьогодні фактично є тільки один законопроєкт на розгляд. Великий і складний, який стосується обігу віртуальних активів», — взяв слово Гетманцев.
Він зазначив, що Україна входить до топ-6 країн світу за рівнем прийняття криптоактивів. На неї припадає 2,5% світового трафіку криптовалют, додав він.
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«Ми не можемо і не будемо ігнорувати настільки велике явище, як криптоактиви», — підкреслив голова комітету.
Також Гетманцев заявив, що криптовалюти не є платіжним засобом і не можуть використовуватися як такі в Україні, це позиція Нацбанку. Що ж стосується законопроєкту, він покликаний внести визначеність у класифікацію, нагляд і оподаткування віртуальних активів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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