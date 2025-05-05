Законопроєкт про віртуальні активи не дозволить легалізувати корупційні статки чиновників — Finance.ua

Законопроєкт про віртуальні активи не дозволить легалізувати корупційні статки чиновників
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про віртуальні активи не дозволить легалізувати корупційні статки чиновників.
За його словами, протилежна інформація — це «чергова зрада».
Політик пояснив, що кожен чиновник має подавати декларацію про своє майно та доходи. Якщо хтось не вказує якийсь актив у декларації або не може пояснити, звідки він узявся, за це передбачена кримінальна відповідальність, додав Гетманцев.
«Тому, якщо чиновник або депутат задекларує криптовалюту, якої в нього нема в декларації — напевне сяде. Якщо не зможе пояснити, звідки в нього дохід на придбання криптовалют — також», — зазначив політик.
Нагадаємо, українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.
За даними Опендатабота, особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше — у Національній поліції України: 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. Це 15% від усіх таких декларантів.
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