Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні

Криптовалюта
16
Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні
Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні
В Україні вже наступного тижня можуть зареєструвати законопроєкт, який дозволить створити національний крипторезерв.
Про це повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За його словами, документ перебуває на завершальній стадії підготовки, і після погодження з усіма сторонами буде поданий до Верховної Ради.
Железняк пояснив, що новий законопроєкт передбачає можливість додавання віртуальних активів до резервів країни, якщо таке рішення ухвалить регулятор. Які саме криптовалюти увійдуть до резерву, визначатиме регулятор — наприклад, це можуть бути «біткоїни» або інші цифрові активи.

Курс криптовалют до долара 💵

«Це буде їхня логіка і вибір. Я не бачу сенсу це регулювати. Бо криптоіндустрія розвивається дуже швидко, як, в принципі, і ринок віртуальних активів», — підкреслив він
Водночас Железняк прокоментував заяву голови податково-митного комітету Данила Гетманцева, який раніше заявляв, що парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.
Железняк наголосив, що Гетманцев не залучений до розробки цього законопроєкту.

Читайте також: Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.
Раніше Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи.
Зі свого боку народний депутат Данило Гетманцев розповів про два пункти із законопроєкту:
  1. Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів.
  2. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems