Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні — Finance.ua

Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні Сьогодні 15:28 — Криптовалюта

Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні

В Україні вже наступного тижня можуть зареєструвати законопроєкт, який дозволить створити національний крипторезерв.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, документ перебуває на завершальній стадії підготовки, і після погодження з усіма сторонами буде поданий до Верховної Ради.

Железняк пояснив, що новий законопроєкт передбачає можливість додавання віртуальних активів до резервів країни, якщо таке рішення ухвалить регулятор. Які саме криптовалюти увійдуть до резерву, визначатиме регулятор — наприклад, це можуть бути «біткоїни» або інші цифрові активи.

«Це буде їхня логіка і вибір. Я не бачу сенсу це регулювати. Бо криптоіндустрія розвивається дуже швидко, як, в принципі, і ринок віртуальних активів», — підкреслив він

Водночас Железняк прокоментував заяву голови податково-митного комітету Данила Гетманцева, який раніше заявляв, що парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.

Железняк наголосив, що Гетманцев не залучений до розробки цього законопроєкту.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.

Раніше Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи.

Зі свого боку народний депутат Данило Гетманцев розповів про два пункти із законопроєкту:

Оподаткування. Пропонується найпростіша і найзрозуміліша модель — оподаткування прибутку. Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів. Перехідний період. Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому.

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