Кредити та дебіторська заборгованість фізичних осіб майже на 10 млн грн — ФГВФО продає активи

15 грудня у системі Прозорро. Продажі відбудеться аукціон із продажу пулу активів шести банків.

Про це повідомили в ФГВФО

Одним лотом на торги виставлено права вимоги за кредитами фізичних осіб та дебіторська заборгованість, що обліковуються на балансі АТ «БАНК ФОРВАРД», АТ «АКБ «КОНКОРД», ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», АТ «БАНК СІЧ», АТ «МР БАНК» та АТ «МЕГАБАНК». Загалом — 376 позицій (кредити, дебіторська заборгованість). Пул на продаж виставляється уперше.

Усі активи, включені до складу лоту №GL6N428119, обліковуються в національній валюті.

57,4% пулу (за сумою заборгованості) — це права вимоги за кредитами, наданими на споживчі цілі.

Ще 35,3% пулу — карткові кредити.

7,3% - дебіторська заборгованість.

Середня сума заборгованості за договорами складає від 22 до 135 тисяч грн. Забезпечення чи фінансова порука за активами відсутні.

Основа пулу (82,7% за сумою заборгованості) — це кредити та дебіторська заборгованість, що виникли в період 2014−2022 роки. Ще 16,7% - кредити надані до 2013 року включно. Решта 0,6% - кредити та дебіторська заборгованість, що виникла після 2023 року.

Термін прострочки виконання зобов’язань за договорами складає від 95 до 3802 днів.

Детальніша інформація про активи, у тому числі щодо термінів прострочки, проведеної судово-претензійної роботи, наявності оригіналів договорів або додаткових угод тощо — міститься у публічному паспорті активів , а також доступна до вивчення потенційними покупцями у віртуальній кімнаті даних.

Пул торгуватиметься за голландською моделлю аукціону.

Стартова ціна — 10,4 млн грн.

