SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії — Finance.ua
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SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії

Технології&Авто
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SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії
SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії, www.fastcompany.com
Генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон досяг угоди з CEO OpenAI Семом Альтманом щодо створення в Японії спільного підприємства, яке надаватиме послуги штучного інтелекту корпоративним клієнтам.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з угодою, SoftBank щорічно сплачуватиме OpenAI $3 мільярди за використання її технологій у компаніях групи.
Нове підприємство, SB OpenAI Japan, буде спільною власністю OpenAI та компанії, заснованої SoftBank і його телекомунікаційним підрозділом.
Крім того, SoftBank планує вкласти $15 мільярдів у Stargate — спільний проєкт OpenAI та Oracle для розвитку ШІ в США.
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Відновлення активних інвестицій Сона відбувається після періоду фінансових скорочень через втрати у технологічному портфелі SoftBank. Він уже має значний досвід співпраці з американськими технологічними компаніями, зокрема у 2008 році привів iPhone до Японії.
Раніше стало відомо, що SoftBank веде переговори щодо інвестування до $25 млрд в OpenAI. Таким чином японський конгломерат продовжить розширювати свою присутність у сфері штучного інтелекту.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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