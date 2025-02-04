SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії — Finance.ua

SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії 04.02.2025, 01:04 — Технології&Авто

SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії, www.fastcompany.com

Генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон досяг угоди з CEO OpenAI Семом Альтманом щодо створення в Японії спільного підприємства, яке надаватиме послуги штучного інтелекту корпоративним клієнтам.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з угодою, SoftBank щорічно сплачуватиме OpenAI $3 мільярди за використання її технологій у компаніях групи.

Нове підприємство, SB OpenAI Japan, буде спільною власністю OpenAI та компанії, заснованої SoftBank і його телекомунікаційним підрозділом.

Крім того, SoftBank планує вкласти $15 мільярдів у Stargate — спільний проєкт OpenAI та Oracle для розвитку ШІ в США.

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Відновлення активних інвестицій Сона відбувається після періоду фінансових скорочень через втрати у технологічному портфелі SoftBank. Він уже має значний досвід співпраці з американськими технологічними компаніями, зокрема у 2008 році привів iPhone до Японії.

Раніше стало відомо, що SoftBank веде переговори щодо інвестування до $25 млрд в OpenAI. Таким чином японський конгломерат продовжить розширювати свою присутність у сфері штучного інтелекту.

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