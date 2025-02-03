OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT

16
OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT
OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT
Компанія OpenAI протягом вихідних випустила два важливі оновлення для свого чатбота ChatGPT: функцію Deep Research та оновлення моделі o3-mini.

Deep Research

Deep Research дозволяє ChatGPT аналізувати сотні сайтів та онлайн-джерел для створення звітів на рівні аналітика-дослідника. Інструмент зможе обробляти не лише текстові запити, а й завантажені файли, зокрема PDF та електронні таблиці.
Відповідь формується від 5 до 30 хвилин, з відображенням ходу аналізу та посилань на використані джерела. За словами OpenAI, ця функція виконує за десятки хвилин роботу, яка в людини зайняла б багато годин.
Водночас компанія визнає, що інструмент може припускатися помилок, зокрема вигадувати факти або неправильно інтерпретувати інформацію.

Читайте також: DeepSeek як альтернатива ChatGPT: у чому революційність цієї моделі ШІ

Наразі функція доступна лише для підписників ChatGPT Pro за $200 на місяць із лімітом у 100 запитів.
Компанія планує розширити доступ до цієї функції для користувачів Plus і Team, а згодом й Enterprise, і працює над зменшенням вартості моделі задля збільшення кількості доступних запитів.
Наразі Deep Research недоступна для користувачів у Великій Британії, Швейцарії та Європейській економічній зоні.

o3-mini

Окрім того, OpenAI представила оновлену модель o3-mini, яка є швидшою та точнішою за свою попередницю o1-mini. За результатами A/B тестування, o3-mini працює на 24% швидше, із середнім часом відповіді 7,7 секунди порівняно з 10,16 секундами. Вона здатна майже на рівні дорожчих моделей виконувати завдання в науці, математиці та кодуванні.
Ця модель доступна безкоштовно для всіх користувачів ChatGPT. Для використання потрібно натиснути кнопку Reason під вікном повідомлення.
OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT
o3-mini також інтегрована з ChatGPT Search, що дозволяє їй шукати актуальну інформацію та корисні посилання в інтернеті. Для користувачів Plus і Team ChatGPT ліміт використання o3-mini збільшили з 50 до 150 повідомлень на день.
Це перший раз, коли модель, що вміє «міркувати», стала доступною безоплатно для користувачів у ChatGPT.
Ці оновлення з’явилися на тлі зростаючої конкуренції на ринку ШІ. Нещодавно китайська компанія DeepSeek представила модель R1, що швидко стала популярною, а її чатбот обійшов ChatGPT у рейтингу безкоштовних застосунків App Store по всьому світу.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.