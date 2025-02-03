OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT — Finance.ua

OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT Сьогодні 11:44

OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT

Компанія OpenAI протягом вихідних випустила два важливі оновлення для свого чатбота ChatGPT: функцію Deep Research та оновлення моделі o3-mini.

Deep Research

Deep Research дозволяє ChatGPT аналізувати сотні сайтів та онлайн-джерел для створення звітів на рівні аналітика-дослідника. Інструмент зможе обробляти не лише текстові запити, а й завантажені файли, зокрема PDF та електронні таблиці.

Відповідь формується від 5 до 30 хвилин, з відображенням ходу аналізу та посилань на використані джерела. За словами OpenAI, ця функція виконує за десятки хвилин роботу, яка в людини зайняла б багато годин.

Водночас компанія визнає, що інструмент може припускатися помилок, зокрема вигадувати факти або неправильно інтерпретувати інформацію.

Наразі функція доступна лише для підписників ChatGPT Pro за $200 на місяць із лімітом у 100 запитів.

Компанія планує розширити доступ до цієї функції для користувачів Plus і Team, а згодом й Enterprise, і працює над зменшенням вартості моделі задля збільшення кількості доступних запитів.

Наразі Deep Research недоступна для користувачів у Великій Британії, Швейцарії та Європейській економічній зоні.

o3-mini

Окрім того, OpenAI представила оновлену модель o3-mini, яка є швидшою та точнішою за свою попередницю o1-mini. За результатами A/B тестування, o3-mini працює на 24% швидше, із середнім часом відповіді 7,7 секунди порівняно з 10,16 секундами. Вона здатна майже на рівні дорожчих моделей виконувати завдання в науці, математиці та кодуванні.

Ця модель доступна безкоштовно для всіх користувачів ChatGPT. Для використання потрібно натиснути кнопку Reason під вікном повідомлення.

o3-mini також інтегрована з ChatGPT Search, що дозволяє їй шукати актуальну інформацію та корисні посилання в інтернеті. Для користувачів Plus і Team ChatGPT ліміт використання o3-mini збільшили з 50 до 150 повідомлень на день.

Це перший раз, коли модель, що вміє «міркувати», стала доступною безоплатно для користувачів у ChatGPT.

Ці оновлення з’явилися на тлі зростаючої конкуренції на ринку ШІ. Нещодавно китайська компанія DeepSeek представила модель R1, що швидко стала популярною, а її чатбот обійшов ChatGPT у рейтингу безкоштовних застосунків App Store по всьому світу.

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