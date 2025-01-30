SoftBank планує інвестувати до $25 млрд в OpenAI — Financial Times — Finance.ua
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SoftBank планує інвестувати до $25 млрд в OpenAI — Financial Times

Технології&Авто
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SoftBank планує інвестувати до $25 млрд в OpenAI — Financial Times
SoftBank планує інвестувати до $25 млрд в OpenAI — Financial Times
SoftBank веде переговори щодо інвестування до $25 млрд в OpenAI. Таким чином японський конгломерат продовжить розширювати свою присутність у сфері штучного інтелекту.
Про це пише Financial Times
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Згідно з повідомленням, потенційні інвестиції зроблять SoftBank найбільшим окремим інвестором OpenAI, випередивши Microsoft, яка вперше інвестувала в розробника ChatGPT у 2019 році. Про угоду почали розмовляти після того, як обидві компанії минулого тижня оголосили, що спільно інвестують $100 млрд у Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ, інвестиції якої можуть зрости до $500 млрд протягом чотирьох років.
SoftBank планує інвестувати від $15 до $25 млрд безпосередньо в OpenAI на додаток до своїх $15 млрд, виділених на Stargate, зазначається у звіті. OpenAI інвестує близько $15 млрд у Stargate, а акційні інвестиції SoftBank потенційно можуть покрити зобов’язання OpenAI щодо інфраструктури.
До речі, переговори відбуваються на тлі виходу китайського стартапу DeepSeek з його новою ШІ-моделлю R1, яка спеціалізується на «міркуванні» та була створена за відносно скромний бюджет. Це викликало занепокоєння на фондових ринках цього тижня.

Читайте також: DeepSeek як альтернатива ChatGPT: у чому революційність цієї моделі ШІ

Угода OpenAI із SoftBank, яка ще не остаточно узгоджена, може стати найбільшим вкладенням засновника SoftBank Масайосі Сона після того, як він інвестував $16 млрд у WeWork. Вона також зменшить залежність OpenAI від Microsoft у питаннях обчислювальних ресурсів, оскільки Microsoft нещодавно погодилася відмовитися від статусу ексклюзивного хмарного провайдера для OpenAI.
За матеріалами:
mezha.media
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