OpenAI може знизити вартість передплати ChatGPT Plus з $20 до $10 на тлі успіху DeepSeek — Finance.ua
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OpenAI може знизити вартість передплати ChatGPT Plus з $20 до $10 на тлі успіху DeepSeek

Технології&Авто
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OpenAI може знизити вартість передплати ChatGPT Plus з $20 до $10 на тлі успіху DeepSeek
OpenAI може знизити вартість передплати ChatGPT Plus з $20 до $10 на тлі успіху DeepSeek, ain.ua
Схоже, що OpenAI на тлі ажіотажу з китайською DeepSeek пропонуватиме знижки новим передплатникам плану ChatGPT Plus. Такі зміни помітив інсайдер галузі штучного інтелекту Тібор Блахо (який розповідав про нового ШІ-агента Operator ще до його офіційного запуску).
За інформацією Блахо, компанія в рамках промоакції може змінити вартість підписки на ChatGPT Plus з $20 до $10, але така знижка діятиме тільки для нових користувачів і тільки три місяці. Наявним передплатникам пропозиція буде не доступна.
OpenAI може знизити вартість передплати ChatGPT Plus з $20 до $10 на тлі успіху DeepSeek
Окрім цього, OpenAI може спростити процес оформлення підписки на ChatGPT Team, що дозволить легко налаштовувати кількість місць у команді (за замовчуванням 5 місць).
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Раніше The New York Times повідомляв, що OpenAI цього року хоче підвищити вартість підписки ChatGPT Plus до $44. Нині ж не зрозуміло, чи реалізує компанія ці плани на фоні успіху китайської компанії DeepSeek, яка представила свою останню розробку — ШІ-модель R1.
За словами розробників стартапу, вона пропонує такі ж можливості, як моделі OpenAI та Meta, але використовує значно менше чипів Nvidia. Та разом з цим є занепокоєння, що DeepSeek спирався на результати роботи моделей OpenAI, щоб допомогти розробити свою власну технологію.
За матеріалами:
Ain.Ua
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