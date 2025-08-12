Доступ до Grok 4 буде безкоштовним для всіх користувачів — Finance.ua

Доступ до Grok 4 буде безкоштовним для всіх користувачів
Найпотужніша модель штучного інтелекту від хАІ Grok 4 тепер доступна безкоштовно для користувачів по всьому світу, повідомляє хАІ.
Grok 4 is now free for all users worldwide!— xAI (@xai) August 10, 2025
Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose "Expert" anytime to always use Grok 4.
For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4’s full… pic.twitter.com/VW1Pn3ivke
Grok 4 за замовчуванням працює в автоматичному режимі. У ньому прості запити виконуються на легшій моделі, а складні автоматично передаються Grok 4.
xAI попереджає, що попри безкоштовний доступ, діють ліміти на використання. Вони достатні для тестування, але обмежують обробку великих обсягів даних.
Користувачі у Reddit радять спробувати дати Grok 4 складні завдання:
- рефакторинг коду у кількох файлах;
- розв’язання математичних і логічних задач з кількома кроками;
- аналітичні дослідження з довгими контекстами і цитатами.
Для повної оцінки радять надати одні й ті самі завдання двічі: у режимах Auto і Expert, щоб порівняти швидкість, точність і стиль відповідей.
