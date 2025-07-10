Компанія Маска представила нову модель ШІ Grok 4 — Finance.ua
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Компанія Маска представила нову модель ШІ Grok 4

Технології&Авто
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Компанія Маска представила нову модель ШІ Grok 4
Компанія Маска представила нову модель ШІ Grok 4
Компанія Ілона Маска xAI презентувала нову модель штучного інтелекту Grok 4 та оголосила про нову щомісячну підписку на ШІ вартістю 300 доларів.
Про це повідомляє TechCrunch.
xAI випустила дві моделі: Grok 4 та Grok 4 Heavy. Остання є «багатоагентною версією» та пропонує підвищену продуктивність.
«Щодо академічних питань, Grok 4 кращий за рівень PhD з усіх предметів, без винятків. Часом йому може бракувати здорового глузду, він ще не винайшов нових технологій і не відкрив нову фізику, але це лише питання часу», — сказав Маск на презентації.
Він пояснив, що Grok 4 Heavy запускає кількох агентів для одночасної роботи над проблемою, а потім вони порівнюють свою роботу «як навчальна група», щоб знайти найкращу відповідь.
Компанія також запустила свій найдорожчий план підписки на штучний інтелект, що коштує 300 доларів на місяць. Передплатники отримають ранній доступ до Grok 4 Heavy, а також до подальших нових функцій та продуктів, які представлятиме компанія.
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Передплата схожа з тими, що пропонують OpenAI, Google та Anthropic, але пропозиція xAI стає найдорожчою серед основних постачальників ШІ.
Компанія випускає Grok 4 через свій інтерфейс програмування API, щоб залучити розробників до створення додатків з використанням цієї моделі.
Остання модель штучного інтелекту від xAI буде конкурувати з GPT-5 від OpenAI, запуск якої очікується цього літа.
За матеріалами:
Укрінформ
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