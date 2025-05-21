У Grok з’явиться функція Tasks, яка дозволить задавати ШІ-помічнику регулярні та періодичні доручення — Finance.ua

У Grok з’явиться функція Tasks, яка дозволить задавати ШІ-помічнику регулярні та періодичні доручення Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

У Grok з’явиться функція Tasks, яка дозволить задавати ШІ-помічнику регулярні та періодичні доручення

Компанія xAI, яка належить Ілону Маску (Elon Musk), продовжує розширювати можливості ШІ-помічника Grok і незабаром додасть ще одну цікаву функцію.

Grok отримає опцію під назвою «Завдання» (Tasks) — вона дозволить користувачеві задавати чат-боту дії, які необхідно виконувати з певною періодичністю. Доручення можуть бути одноразовими, щоденними, щотижневими, щомісячними і навіть щорічними, наприклад, Grok зможе щоранку надавати користувачеві новини.

Розробники обіцяють гнучке налаштування, яке, як заявляється, не зможуть похвалитися ШІ-асистентами інших компаній.

Терміни появи «Завдань» у GrokAI поки не відомі.

ITnet За матеріалами:

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