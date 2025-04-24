Чат-бот Grok від Ілона Маска тепер може «бачити» навколишній світ — Finance.ua

Чат-бот Grok від Ілона Маска тепер може «бачити» навколишній світ Сьогодні 05:02 — Технології&Авто

Чат-бот Grok від Ілона Маска тепер може «бачити» навколишній світ

Компанія xAI Ілона Маска оголосила про запуск Grok Vision — функції, що дозволяє штучному інтелекту відповідати на запитання про об’єкти, які потрапляють у поле зору камери смартфона. Аналогічні можливості вже є в ChatGPT (OpenAI) та Gemini (Google).

Про це повідомляє TechCrunch.

Функція дозволяє користувачам наводити камеру смартфона на об’єкти — наприклад, продукти, вивіски чи документи — і ставити запитання про них. Grok Vision наразі доступна у застосунку Grok для iOS, однак версія для Android поки що відсутня.

Також з’явилися нові функції: багатомовне озвучування та голосовий пошук у реальному часі. Власники Android-пристроїв можуть ними користуватися, але лише в межах платної підписки SuperGrok за $30 на місяць.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE—LITERALLY



Grok’s voice mode comes with camera access, letting users point their phone at something and ask, “What am I looking at?”



The Vision feature on iOS allows the chatbot to analyze real-world objects, text, and environments through your… https://t.co/cmtINP8yp6 pic.twitter.com/N1b6pcYZOi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2025

На початку цього місяця Grok отримав функцію «пам'яті», що дає змогу штучному інтелекту враховувати контекст попередніх бесід. Крім того, з’явився новий інструмент, подібний до інтерактивного полотна, який дозволяє створювати документи та додатки.

Нагадаємо, у березні Маск офіційно оголосив про впровадження Grok у месенджер Telegram. Функціональність залишається обмеженою: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування відсутні.

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