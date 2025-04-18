Grok отримав пам’ять: може запам’ятати деталі минулих розмов і надати персоналізовані рекомендації — Finance.ua

Grok отримав пам’ять: може запам’ятати деталі минулих розмов і надати персоналізовані рекомендації Сьогодні 22:44 — Технології&Авто

Grok отримав пам’ять: може запам’ятати деталі минулих розмов і надати персоналізовані рекомендації

ШІ-компанія Маска xAI додала функцію пам’яті в Grok. Схожа функція вже доступна в ChatGPT і Gemini, яка дозволяє користувачам відкладати старі розмови, на які можна посилатися в майбутніх запитах.

xAI каже, що функція пам’яті Grok доступна на веб-сайті Grok і в додатку для iOS/Android у бета-версії (за винятком ЄС/Великобританії), і «незабаром» її буде додано до вбудованої версії Grok для X.

«Grok тепер пам’ятає ваші розмови. Коли ви запитуєте рекомендації чи поради, ви отримаєте персоналізовані відповіді», — сказано в повідомленні.

Можна побачити саме те, що знає Grok, і вибрати, що забути — потрібно лише торкнутися значка під повідомленням. Незабаром ця можливість з’явиться на Android.

Memories are transparent: you can see exactly what Grok knows and choose what to forget. To forget memories, tap the 📕 icon beneath the message (coming soon to Android). pic.twitter.com/CYOTTTYcml — Grok (@grok) April 17, 2025

Налаштування можна вимкнути в меню Data Controls, а також видалити індивідуальні збережені спогади для кожного користувача.

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