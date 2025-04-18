Grok отримав пам’ять: може запам’ятати деталі минулих розмов і надати персоналізовані рекомендації — Finance.ua
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Grok отримав пам’ять: може запам’ятати деталі минулих розмов і надати персоналізовані рекомендації

Технології&Авто
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Grok отримав пам’ять: може запам’ятати деталі минулих розмов і надати персоналізовані рекомендації
Grok отримав пам’ять: може запам’ятати деталі минулих розмов і надати персоналізовані рекомендації
ШІ-компанія Маска xAI додала функцію пам’яті в Grok. Схожа функція вже доступна в ChatGPT і Gemini, яка дозволяє користувачам відкладати старі розмови, на які можна посилатися в майбутніх запитах.
xAI каже, що функція пам’яті Grok доступна на веб-сайті Grok і в додатку для iOS/Android у бета-версії (за винятком ЄС/Великобританії), і «незабаром» її буде додано до вбудованої версії Grok для X.
«Grok тепер пам’ятає ваші розмови. Коли ви запитуєте рекомендації чи поради, ви отримаєте персоналізовані відповіді», — сказано в повідомленні.
Можна побачити саме те, що знає Grok, і вибрати, що забути — потрібно лише торкнутися значка під повідомленням. Незабаром ця можливість з’явиться на Android.
Налаштування можна вимкнути в меню Data Controls, а також видалити індивідуальні збережені спогади для кожного користувача.
За матеріалами:
dev.ua
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