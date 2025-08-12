Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури — Finance.ua

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури
Microsoft опублікувала перше відео з нової серії Windows 2030 Vision, у якому представила своє бачення операційної системи майбутнього. Компанія натякає на радикальні зміни інтерфейсу в епоху штучного інтелекту, які можуть замінити традиційні способи взаємодії з комп’ютером.
Відео відкриває віцепрезидент Microsoft з питань корпоративної безпеки Девід Вестон, заявивши: «Світ миші та клавіатури скоро здаватиметься таким же чужим, як MS-DOS для покоління зумерів».
За його словами, майбутні версії Windows працюватимуть у мультимодальному режимі: комп’ютер «бачитиме» й «чутиме» те, що бачить і чує користувач, та виконуватиме складні завдання за голосовими чи іншими природними командами.
Ідея агентного ШІ як основи операційної системи не нова для Microsoft. Ще у 2023 році компанія описувала концепцію інтеграції ШІ всередині, поруч і поза межами застосунків. Проте повноцінна реалізація останнього варіанту — коли ШІ керує усіма процесами на рівні ОС, — досі не була представлена публічно.
Джерела стверджують, що всередині Microsoft уже існує секретний проєкт із робочими прототипами нового десктопного досвіду. Такий підхід дозволив би Copilot стати не окремим застосунком, а «самою Windows», оркеструючи роботу з файлами та програмами без потреби в курсорі — лише за допомогою голосу чи інших природних команд.
Хоча компанія офіційно не підтвердила планів впровадження таких змін у Windows 12, CEO Сатья Наделла раніше заявляв, що ШІ «фундаментально змінить операційну систему, інтерфейс і те, як відбувається взаємодія з програмами».
Серія Windows 2030 Vision, за описом на YouTube, матиме продовження.
Реакція користувачів під відео свідчить про скепсис і навіть роздратування:
- «Ви намагаєтесь перенести налаштування з Control Panel уже 13 років, але, звісно, за 5 років зможете „перевинайти“ комп’ютер…» — іронізує один із коментаторів.
- «Чому б не зайнятися безпекою замість того, щоб ламати робочу ОС заради AI-безглуздя?»
- «Це чудова реклама Linux та macOS», — жартує інший.
- «Ніхто не хоче цієї роздутої, напівсирої, заповненої шпаринами, невідлагодженої ОС, яка силоміць нав’язує хмарні сервіси та AI».
- «Звучить як дистопічний кошмар, залишу свою персональну машину персональною».
Чимало користувачів вважають, що клавіатура та миша залишаться незамінними, а штучний інтелект повинен бути лише опцією, а не єдиним способом взаємодії з комп’ютером.
