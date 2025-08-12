Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури — Finance.ua

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури

Microsoft опублікувала перше відео з нової серії Windows 2030 Vision, у якому представила своє бачення операційної системи майбутнього. Компанія натякає на радикальні зміни інтерфейсу в епоху штучного інтелекту, які можуть замінити традиційні способи взаємодії з комп’ютером.

Відео відкриває віцепрезидент Microsoft з питань корпоративної безпеки Девід Вестон, заявивши: «Світ миші та клавіатури скоро здаватиметься таким же чужим, як MS-DOS для покоління зумерів».

За його словами, майбутні версії Windows працюватимуть у мультимодальному режимі: комп’ютер «бачитиме» й «чутиме» те, що бачить і чує користувач, та виконуватиме складні завдання за голосовими чи іншими природними командами.

Ідея агентного ШІ як основи операційної системи не нова для Microsoft. Ще у 2023 році компанія описувала концепцію інтеграції ШІ всередині, поруч і поза межами застосунків. Проте повноцінна реалізація останнього варіанту — коли ШІ керує усіма процесами на рівні ОС, — досі не була представлена публічно.

Джерела стверджують , що всередині Microsoft уже існує секретний проєкт із робочими прототипами нового десктопного досвіду. Такий підхід дозволив би Copilot стати не окремим застосунком, а «самою Windows», оркеструючи роботу з файлами та програмами без потреби в курсорі — лише за допомогою голосу чи інших природних команд.

Хоча компанія офіційно не підтвердила планів впровадження таких змін у Windows 12, CEO Сатья Наделла раніше заявляв, що ШІ «фундаментально змінить операційну систему, інтерфейс і те, як відбувається взаємодія з програмами».

Серія Windows 2030 Vision, за описом на YouTube, матиме продовження.

Реакція користувачів під відео свідчить про скепсис і навіть роздратування:

«Ви намагаєтесь перенести налаштування з Control Panel уже 13 років, але, звісно, за 5 років зможете „перевинайти“ комп’ютер…» — іронізує один із коментаторів.

«Чому б не зайнятися безпекою замість того, щоб ламати робочу ОС заради AI-безглуздя?»

«Це чудова реклама Linux та macOS», — жартує інший.

«Ніхто не хоче цієї роздутої, напівсирої, заповненої шпаринами, невідлагодженої ОС, яка силоміць нав’язує хмарні сервіси та AI».

«Звучить як дистопічний кошмар, залишу свою персональну машину персональною».

Чимало користувачів вважають, що клавіатура та миша залишаться незамінними, а штучний інтелект повинен бути лише опцією, а не єдиним способом взаємодії з комп’ютером.

