Витік про зарплати в Apple: скільки платять інженерам із ШІ та розробникам — Finance.ua

Витік про зарплати в Apple: скільки платять інженерам із ШІ та розробникам Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Витік про зарплати в Apple: скільки платять інженерам із ШІ та розробникам

Зʼявилися дані про зарплати фахівців з ШІ та машинного навчання в Apple. Інженери отримують до $312 200, а дизайнери людського інтерфейсу — до $468 500.

Про це пише Business Insider.

Компанія Apple втратила чотирьох провідних дослідників зі своєї AI-команди — усі вони перейшли до Meta протягом липня. Йдеться про фахівців із підрозділу Apple Foundation Models, що займається розробкою внутрішніх AI-рішень компанії.

На тлі цього Apple підвищила оплату праці для дослідників у цьому відділі та продовжує активно наймати спеціалістів: у компанії відкриті сотні вакансій у сферах машинного навчання та штучного інтелекту.

Ось скільки Apple платить працівникам на основі заявок, поданих за другий квартал 2025 року:

Інженерія впровадження процесора — $103 164−264 200 (на рік).

Дизайн для інженера-тестувальника — $131 352−293 800.

Перевірка дизайну — $103 164−312 200.

Інженер-електронік — $108 160−264 200.

Керівник інженерного проєкту/програми — $105 550−301 400.

FE Engineering — $125 694−312 200.

Розробка апаратного забезпечення — $124 942−293 800.

Інженерія апаратних систем — $125 495−378 700.

Якість виготовлення — $142 293−227 600.

Інженер-конструктор модулів — $108 796−329 600.

Інженер-конструктор — $101 982−341 200.

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Інженер виробничих служб — $122 800−293 800.

Надійність проєктування — $128 300−264 200.

Інженерія радіочастотних/аналогових/змішаних сигналів — $131 352−312 200.

Інженерія перевірки кремнію — $103 164−329 600.

Інженер-конструктор системних продуктів — $103 164−312 200.

Інженер з інструментів та автоматизації — $105 602−293 800.

Інженерія бездротових систем — $128 300−312 200.

Інженер з валідації бездротових систем — $126 672−312 200.

Інженер даних — $105 602−234 700.

Спеціаліст з обробки даних — $105 550−322 400.

Машинне навчання — $126 880−329 600.

Інженер машинного навчання — $143 100−312 200.

Дослідження машинного навчання — $114 100−312 200.

Розробка ПЗ для AR/VR — $129 805−312 200.

Дизайнер людського інтерфейсу — $135 400−468 500.

Розробник ПЗ — $132 267−264 200.

Інженер-розробник ПЗ — $132 267−378 700.

Інженер-розробник ПЗ — програми — $132 267−378 700.

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Інженер-розробник ПЗ — дані — $135 400−329 600.

Інженер-розробник ПЗ — прошивка — $126 880−312 200.

Інженер-розробник ПЗ — тест — $94 640−329 600.

Менеджер з розробки ПЗ — $166 691−378 700.

Програмне забезпечення (загально) — $103 164−378 700.

Менеджер із розробки ПЗ — $171 400−378 700.

Системи програмної інженерії — $126 880−329 600.

Консультант з професійних послуг — $100 200−258 700.

Менеджер зі стратегічного закупівлі — $110 600−286 400.

Планування попиту та пропозиції — $100 200−209 900.

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