Зарплати у геймдеві оновили рекорд: скільки заробляють в Україні — Finance.ua

Зарплати у геймдеві оновили рекорд: скільки заробляють в Україні Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Зарплати у геймдеві оновили рекорд: скільки заробляють в Україні

Рівень медіанної зарплати в ігровій індустрії знову суттєво зріс — цього разу на $200 порівняно з лютим. У річному вимірі приріст ще більш значний: плюс $400 до літа 2024 року. Це черговий рекорд, зафіксований під час досліджень рівня зарплат у сфері розробки ігор.

Про це повідомляє Gamedev DOU

Водночас зарплати софтвер-інженерів залишаються нижчими за менеджерські. Такий тренд спостерігається ще з літа 2024 року, коли почали активніше зростати доходи мідлів і джунів другої категорії. Якщо раніше розрив становив лише $10, то нині менеджери отримують у середньому на 20% більше.

На третє місце цього разу вийшли HR-фахівці — зростання їхньої медіанної зарплати склало 40%. Торік бронза дісталася представникам маркетингу, однак тоді даних було зібрано менше.

Цікаво, що одразу три напрямки — QA, арт і геймдизайн — наразі мають однакову медіанну зарплату в $2000. Проте темпи зростання різняться: у QA — майже +16%, в арт-напрямку — +18%, у геймдизайні — +25%. Таким чином, усі три сфери демонструють стабільне зростання винагороди протягом останніх шести місяців.

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Розподіл зарплат у геймдеві за спеціалізаціями:

Manager — $3675.

Software Engineer — $3075.

HR — $2800.

QA — $2000.

Artist / Animator — $2000.

Game design — $2000.

Медіанні зарплати софтвер інженерів

Медіанна зарплата софтвер інженерів в геймдеві зросла до $3075. Для порівняння — загалом в IT цей показник складає $3400 . Розрив зменшується, хоча останнім часом і не дуже високими темпами. Наприклад, у червні 2024-го різниця складала майже $900. Взимку цього року було вже $350, а зараз — $325. Якщо ж говорити про окремі рівні, то:

медіана для сеньйорів в IT складає $4700, в геймдеві — $4200;

медіана для мідлів в IT складає $2400, в геймдеві — $2100;

медіана для джуніорів в IT складає $930, в геймдеві — $800.

Медіанні зарплати QA-фахівців

Традиційно тестувальники, які не використовують мови програмування, заробляють менше тих, хто використовує. Винагорода у перших складає $1625, а у других цей показник загалом — $2900. Можна подивитися і трошки глибше. В такому разі найвищі медіанні зарплати у тестувальників, які використовують C++ ($4000), TypeScript ($3800) та Ruby ($3080). В контексті тайтлів медіана виглядає так:

Медіанні зарплати геймдизайнерів та напрямку арт

Минулого разу медіана зарплат в категорії «геймдизайн» знизилась з $1625 до $1600. Однак цього разу маємо неабияке зростання у спеціалістів, що формують ігровий досвід. Як вже зазначалося вище, за останні пів року винагорода в цій категорії збільшилася на 25%. В контексті окремих тайтлів ситуація вже не така позитивна.

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