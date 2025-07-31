Зарплати у геймдеві оновили рекорд: скільки заробляють в Україні — Finance.ua

Зарплати у геймдеві оновили рекорд: скільки заробляють в Україні
Рівень медіанної зарплати в ігровій індустрії знову суттєво зріс — цього разу на $200 порівняно з лютим. У річному вимірі приріст ще більш значний: плюс $400 до літа 2024 року. Це черговий рекорд, зафіксований під час досліджень рівня зарплат у сфері розробки ігор.
Про це повідомляє Gamedev DOU.
Водночас зарплати софтвер-інженерів залишаються нижчими за менеджерські. Такий тренд спостерігається ще з літа 2024 року, коли почали активніше зростати доходи мідлів і джунів другої категорії. Якщо раніше розрив становив лише $10, то нині менеджери отримують у середньому на 20% більше.
На третє місце цього разу вийшли HR-фахівці — зростання їхньої медіанної зарплати склало 40%. Торік бронза дісталася представникам маркетингу, однак тоді даних було зібрано менше.
Цікаво, що одразу три напрямки — QA, арт і геймдизайн — наразі мають однакову медіанну зарплату в $2000. Проте темпи зростання різняться: у QA — майже +16%, в арт-напрямку — +18%, у геймдизайні — +25%. Таким чином, усі три сфери демонструють стабільне зростання винагороди протягом останніх шести місяців.
Розподіл зарплат у геймдеві за спеціалізаціями:
- Manager — $3675.
- Software Engineer — $3075.
- HR — $2800.
- QA — $2000.
- Artist / Animator — $2000.
- Game design — $2000.
Медіанні зарплати софтвер інженерів
Медіанна зарплата софтвер інженерів в геймдеві зросла до $3075. Для порівняння — загалом в IT цей показник складає $3400. Розрив зменшується, хоча останнім часом і не дуже високими темпами. Наприклад, у червні 2024-го різниця складала майже $900. Взимку цього року було вже $350, а зараз — $325. Якщо ж говорити про окремі рівні, то:
- медіана для сеньйорів в IT складає $4700, в геймдеві — $4200;
- медіана для мідлів в IT складає $2400, в геймдеві — $2100;
- медіана для джуніорів в IT складає $930, в геймдеві — $800.
Медіанні зарплати QA-фахівців
Традиційно тестувальники, які не використовують мови програмування, заробляють менше тих, хто використовує. Винагорода у перших складає $1625, а у других цей показник загалом — $2900. Можна подивитися і трошки глибше. В такому разі найвищі медіанні зарплати у тестувальників, які використовують C++ ($4000), TypeScript ($3800) та Ruby ($3080). В контексті тайтлів медіана виглядає так:
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Медіанні зарплати геймдизайнерів та напрямку арт
Минулого разу медіана зарплат в категорії «геймдизайн» знизилась з $1625 до $1600. Однак цього разу маємо неабияке зростання у спеціалістів, що формують ігровий досвід. Як вже зазначалося вище, за останні пів року винагорода в цій категорії збільшилася на 25%. В контексті окремих тайтлів ситуація вже не така позитивна.
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