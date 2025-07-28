Скільки заробляють аналітики та фахівці з Data Science в Україні — Finance.ua

Скільки заробляють аналітики та фахівці з Data Science в Україні Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють аналітики та фахівці з Data Science в Україні

Медіанні зарплати фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI зараз є одними з найвищих в українському ІТ.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Дата-інженери та BI інженери мають найвищі медіани серед спеціалістів з Data Science/Engineering/ML/AI: $3844 та $3300. Передусім це пов’язано з більшим досвідом роботи цих фахівців проти Data Scientists та ML/AI Engineers.

ML Engineers та Data Scientists мають майже однакову медіану: $3100 та $3000. Це одні з наймолодших спеціалізацій в Data Science/Engineering/ML/AI: їхній середній стаж роботи в ІТ складає 5 років, проти 7 років у дата-інженерів та 6 років у BI інженерів.

Медіанна зарплата AI Engineers наразі нижча ($2700) — передусім через високу частку новачків з досвідом до року (17% проти 5% загалом в Data Science/Engineering/ML/AI).

Серед аналітиків найвищі медіани у Business Analysts ($2500), BI Analyst ($2350) та System Analysts ($2200) — передусім через більшу частку досвідчених фахівців у цих спеціалізаціях.

Серед Product Analysts, Data Analysts та Marketing Data Analysts багато новачків (більш як 10% спеціалістів у цих спеціалізаціях мають досвід до року), через що медіана тут нижча. Проте в рамках одного тайтлу продуктовим аналітикам часто платять більше, ніж бізнес-аналітикам чи дата-аналітикам.

Динаміка зарплат

Медіанні зарплати в усіх спеціалізаціях Data Science/Engineering/ML/AI мають тенденцію до зростання.

Медіанна зарплата дата-інженерів зараз найвища за весь час наших досліджень. За пів року зросла медіанна зарплата Middle Data Engineer (+$309 до $2940).

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Медіанна зарплата Data Scientists зросла передусім через зростання частки фахівців рівня Senior з 13% до 19%. Медіанна зарплата ML Engineers відновилася після падіння в грудні 2024 року.

Зарплати Business Analysts переважно без змін. У Data Analysts суттєве зростання зарплат фахівців рівня Senior (на $500 до $3500). Є тенденція до урівнювання зарплат Business Analysts та Data Analysts одного тайтлу.

Медіанна зарплата Product Analysts знизилась на $213 за пів року через зростання частки новачків. Частка Junior Product Analysts зараз 35% проти 22% взимку 2024 року.

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За досвідом фахівців

На початкових етапах кар’єри зарплати аналітиків та фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI майже не відрізняються. Проте зарплати спеціалістів з Data Science/Engineering/ML/AI з досвідом від трьох років суттєво вищі за зарплати аналітиків з таким же досвідом.

За типом компанії

Компанії різних типів по-різному підходять до підбору фахівців по роботі з даними.

66% аналітиків працюють у продуктових компаніях, стартапах та ІТ-відділах не-ІТ компаній і лише 30% — у сервісних та аустафінгових компаніях. Сервісні та аустафінгові компанії мають вищу частку аналітиків рівня Senior+, тоді як продуктові компанії наймають більше початківців. Через це загальна медіанна зарплата аналітиків вища в сервісних та аустафінгових компаніях. Продуктові компанії платять більше аналітикам рівня Junior ($1000 проти $755 у сервісних компаніях), а сервісні — лідам ($4500 проти $4000 в продуктових).

У Data Science/Engineering/ML/AI тенденції інші. Ці фахівці однаково часто працюють як у продуктових компаніях, стартапах та ІТ-відділах не-ІТ компаній (51%), так і в сервісних / аутстафінгових компаніях (47%). При цьому продуктові компанії наймають більш досвідчених фахівців та платять їм вищі зарплати: у мідлів у продуктових компаніях медіана $3100 проти $2600 в сервісних; у сеньйорів $6000 проти $5000.

Зарплати фахівців за кордоном

Спеціалісти по роботі з даними за кордоном отримують у середньому на 20−25% більше, ніж їхні колеги з таким же досвідом, які зараз в Україні. Ця різниця більша для мідлів та фахівців з досвідом 3−9 років (25−30%), ніж для сеньйорів та тих, хто працює 10 і більше років (10−15%).

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