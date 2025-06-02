Кожен сьомий айтівець шукає роботу понад пів року — дослідження DOU Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Кожен сьомий айтівець шукає роботу понад пів року — дослідження DOU

Кожен сьомий айтівець витрачає на пошук роботи понад шість місяців. Серед тих, хто шукав роботу за останній рік, знайшли її тільки 54,5%.

Про це свідчить нове опитування DOU, проведене серед понад 4 тис. ІТ-фахівців.

Тривалість пошуку роботи:

28,1% вдалося працевлаштуватися менш ніж за місяць;

12,8% витратити на це 2 місяці;

26,7% знайшли роботу за 2−3 місяці;

17,7% за 4−6 місяців;

14,1% довелося витратити понад пів року на пошук роботи.

Графіки: DOU

Кожен п’ятий ІТ-фахівець із опитаних (22,9%) надсилав резюме до понад 50 компаній у пошуках роботи. Подавали резюме до 5 компаній 12,5%, до 10 — 15%, до 50 — 22,5% І лише 7,5% не подали жодного резюме.

Найпоширеніший досвід роботи серед тих, хто шукав роботу, від 3 до 6 місяців (26,7%), а 28,1% працювали до 1 місяця.

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Серед усіх опитаних 33,6% проходили співбесіду з рекрутерами різних компаній кілька разів на місяць. 46,7% мали співбесіду раз на місяць або рідше. І 19,7% не мали жодних співбесід.

Серед тих, хто проходив співбесіди, 44,8% проходили live-coding інтервʼю. Тестові завдання робили 58,3% шукачів роботи в ІТ.

Графіки: DOU

Нагадаємо, за даними Dou, пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 76% шукають роботу в ІТ через зацікавленість сферою та технологіями. Це основна причина як для студентів/випускників, так і для світчерів, і не залежить від напряму освіти пошукача.

Більшість тих, хто шукає першу роботу в ІТ, — світчери. 64% працюють або раніше працювали в іншій сфері. У 2023 році їхня кількість сягала 80%. Більшість пошукачів планують бути розробниками (42%). На друге місце вийшли аналітики — за цією спеціалізацією хотіли б працювати 12%. У 2023 році за цим напрямом планували працювати тільки 4%.

Speka За матеріалами:

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