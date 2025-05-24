Ким хочуть працювати новачки в ІТ — опитування Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Ким хочуть працювати новачки в ІТ — опитування

Більшість тих, хто шукає першу роботу в ІТ, — світчери. 64% працюють або раніше працювали в іншій сфері. У 2023 році їхня кількість сягала 80%.

Про це свідчить опитування Dou.

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Більшість пошукачів планують бути розробниками (42%). На друге місце вийшли аналітики — за цією спеціалізацією хотіли б працювати 12%. У 2023 році за цим напрямом планували працювати тільки 4%.

Частка QA, навпаки, суттєво знизилася: 9% проти 20% 2023-го. До найпопулярніших спеціалізацій увійшли також UI/UX і Product Design (7%).

Гендерний розподіл

Чоловіки набагато частіше вибирають розробку, ніж інші спеціалізації (57%).

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Серед жінок охочих стати розробницями помітно менше (22%), але більше тих, хто обирає кар’єру в аналітиці (16%), QA (13%), UI/UX і Product Design (13%).

43% пошукачів першої роботи в ІТ — жінки. Серед тих, хто планує почати кар’єру в технічних напрямках, жінок 39%, серед нетехнічних — 75%.

Освіта айтівців

76% студентів і випускників, які шукають першу роботу в ІТ, навчаються на спеціальностях, пов’язаних з комп’ютерними науками.

Серед світчерів лише 18% мають вищу освіту за цим напрямком, а 55% здобули освіту за гуманітарними, суспільними та економічними напрямами.

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Вибір спеціалізації дуже залежить від освіти пошукача. Розробниками частіше планують стати ті, хто вчився спеціальностях, пов’язаних з комп’ютерними науками (64% з них обирають цей напрям), технічних/інженерних спеціальностях (49%) чи точних науках/математиці (43%).

Ті, хто вчився на технічних/інженерних спеціальностях чи точних науках/математиці також часто обирають кар’єру в аналітиці/роботі з даними та QA.

Випускники економічних спеціальностей найчастіше бачать себе в аналітиці. А гуманітарних та суспільних наук — у нетехнічних напрямках.

Довідка Finance.ua:

у «Резерв+» та на платформі Lobby X станом на середину травня є 201 відкрита IT-вакансія для Сил оборони України. У кінці березня була 161 позиція. Найбільш популярною вакансією є спеціалісти з інформаційної безпеки;

майже 2,5 тис. ІТ-фахівців активно шукали нову роботу протягом останнього року. 42% айтівців знизили зарплатні очікування;

менш ніж половина звільнених айтівців знали про майбутні скорочення в компанії, а третина взагалі не знала про звільнення. Більшість фахівців не отримує жодної підтримки від компанії при скороченні.

Dou За матеріалами:

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