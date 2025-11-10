0 800 307 555
ТОП-5 бажаних напрямків для інвестицій серед українців

Особисті фінанси
У суботу, 8 листопада 2025 року, в Києві відбулася щорічна конференція «Жити на відсотки», де топові експерти та інвестори з реальним досвідом розповідали про інструменти інвестування та оптимізації портфеля.
Організаторами конференції є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін».
Про те, як змінились інвестиційні настрої українців у 2025 році, поведінка користувачів, розповів на конференції директор з розвитку бізнесу компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов.
З його слів у 2025 році 29% українці мали досвід інвестицій, це менше на 4%, якщо порівнювати з минулим роком.
«Лише 9% мають інвестиції сьогодні. Це на 2% менше порівняно з минулим роком. Разом з тим хто інвестував — інвестує більше, а той, хто не інвестував, так цього і не робить», — каже експерт.
Спостерігається тренд на зниження в інвестиціях, зауважив Єжов.
«Ситуація стала менш сприятливою та позитивною. Найвідчутніше падіння (серед тих, хто має інвестиції) нині серед криптовалют. А от зростання показують державні корпоративні облігації».
71% тих українців, що мають інвестиції, тримають інвестиції в Україні (порівняно з минулим роком додалося +6%). При цьому 18% опитуваних тримають інвестиції як в Україні, так і за кордоном. На 5% збільшилась їх кількість, порівняно з 2024 роком.
Зі слів експерта, якщо порівнювати з минулим роком, стало гірше щодо фінансів та відчуттям впевненості та розуміння, що відбувається і як можна планувати.
Серед головних причин, чому українці не інвестують, вони вказують такі: немає фінансових ресурсів (49%), не знають, з чого почати 18%, немає довіри в 16%, а вагаються у виборі 12%. Також 3% людей мають інші причини.

ТОП-5 бажаних напрямків для інвестицій в Україні

На першому місці залишається інвестування в нерухомість 29%, на другому місці йдуть криптовалюти та NFT (18%), таку ж позицію займає купівля землі в Україні (18%), 10% - це комерційна нерухомість в Україні, та ОВДП та корпоративні облігації. Далі іде курортна нерухомість — 9%.
Також Єжов звернув увагу на те, що «об'єкти енергетичної сфери, які зараз, здавалось би, мали отримати більший відсоток і зацікавленість, нині всередині списку».
Єжов заявив, що нині є дуже актуальним питання про те, що не вистачає освіти щодо інвестування.
«Людям не вистачає впевненості. В нас не змінюються джерела інформації. На жаль, є частина людей, які не беруть активної участі в інвестуванні. Тобто люди слідкують за інвестуванням, але вони не заходять. Тому треба бути більш прогнозованими з погляду держави, також треба пояснювати, яким чином можуть компанії та інвестиційні партнери бути поводирем».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
