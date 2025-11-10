Як працюватиме програма УЗ-3000 та коли нею можна скористатись: деталі від керівника «Укрзалізниці» Вчора 11:26 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» планує, що нова програма безкоштовних перевезень «УЗ-3000» діятиме у найменш завантажені періоди — у січні-лютому та жовтні-листопаді 2026 року.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський під час презентації ініціативи, передає «Інтерфакс-Україна».

Як працюватиме програма

Перцовський пояснив, що в компанії прагнуть ефективно використати порожні місця у вагонах, які не продаються під час сезону низького попиту. Пасажири зможуть користуватися ними без додаткових витрат для держави.

«Пасажир фактично розраховується кілометрами, а не грошима», — зазначив керівник «Укрзалізниці».

У застосунку компанії буде відображено список доступних маршрутів і рейсів із вільними місцями. Кожен пасажир зможе здійснити до чотирьох безкоштовних поїздок.

Ідентифікація в «Дії»

Для уникнення зловживань і перепродажу квитків «Укрзалізниця» планує використовувати персональну ідентифікацію через застосунок «Дія» або систему BankID.

Для людей літнього віку, які не користуються цифровими сервісами, передбачать допомогу від громадських організацій при реєстрації та оформленні квитків.

Хто зможе скористатися програмою

Безкоштовні поїздки будуть доступні у плацкартних і купейних вагонах. Вагони класів «перший» і «СВ» у програмі участі не братимуть.

На ці класи перевезень буде запроваджено динамічне ціноутворення, вартість квитка зростатиме ближче до дати поїздки. Очікується, що це дозволить компенсувати можливі втрати доходів, які у найгіршому випадку можуть сягнути 400 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що скористатися програмою зможуть близько 100 тисяч пасажирів. Ініціатива має не лише розвантажити пікові періоди продажу квитків, а й стимулювати внутрішній туризм у низький сезон.

Старт програми заплановано на 1 грудня 2025 року.

Довідка Finance.ua:

президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні. Одним із її напрямів стане проєкт транспортної допомоги «УЗ-3000», що дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни;

у компанії зазначають, що запуск «УЗ-3000» відбувається одночасно з переходом на нову систему державної підтримки пасажирських перевезень. Це має стабілізувати фінансову ситуацію в галузі та зберегти робочі місця.



