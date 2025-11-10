0 800 307 555
Українці масово купують електрокари перед поверненням ПДВ

Технології&Авто
2249
За підсумками жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 13,3 тис. легкових електромобілів. Це новий історичний максимум і на 4,8% більше, ніж у вересні, а також майже вдвічі більше, ніж у жовтні минулого року. Загалом за рік обсяг продажів електрокарів подвоївся.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Чому зростає попит

За словами бізнес-аналітика Остапа Новицького, на ріст ринку впливають одразу кілька чинників: зростання цін на пальне, підвищення інтересу до електромобілів і очікування повернення ПДВ при розмитненні з 1 січня 2026 року.
Саме останній фактор, за його оцінкою, найбільше стимулює покупців, адже з нового року ціна електрокарів зросте майже на третину.
Аналітик прогнозує, що попит залишатиметься високим до кінця року, але на початку 2026-го очікується короткочасне зниження продажів. Після цього ринок стабілізується і знову перейде до зростання.

Що зміниться у «розмитненні»

З нового року повертається податок на додану вартість — 20% від вартості автомобіля. Інші складові розмитнення залишаються без змін: мито залишається нульовим, а акциз діє за пільговою ставкою складе 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї. Власники електромобілів також не сплачують збір до Пенсійного фонду під час першої реєстрації.
Отже, навіть після повернення ПДВ електрокари залишаться транспортом із найнижчим рівнем оподаткування при імпорті. Крім того, їхні власники економлять на пальному, підсумував експерт.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

Структура ринку електромобілів

Основу сегмента у жовтні склали імпортовані вживані електрокари — 57,3% або 7596 одиниць.
На внутрішні перепродажі припало 25,2% (3345 шт.), а на нові авто 17,5% (2337 шт.). Це рекорд для підсегмента нових електромобілів, який уперше перевищив дві тисячі реєстрацій за місяць.
На кінець жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 203,8 тис. електромобілів (без урахування промислових машин, тролейбусів і мототехніки). З них 199,6 тис. легкові авто, 4,2 тис. вантажівки, ще 9 електробуси.
Найпоширенішою маркою залишається Tesla (20,2%), далі Nissan (18%) та Volkswagen (12,4%).
Середній вік електрокарів становить 5,7 року, що робить цей сегмент наймолодшим серед усіх видів транспорту в Україні.
Нагадаємо, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт держбюджету на 2026 рік. Депутати підтримали правку № 1061, якою пропонується продовжити пільгове оподаткування до 1 січня 2027 року, хоча профільний комітет її відхилив.
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що Рада не буде продовжувати на 2026 рік податкові пільги, які звільняють імпорт електромобілів в Україну від сплати ПДВ і мита.
Засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький зазначав, що у разі скасування пільг ціни на електромобілі можуть зрости до 40%, а ринок впаде приблизно на 30%.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
