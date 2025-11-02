Попит на електрокари з-за кордону зріс на 52% за рік: звідки завозять автівки Сьогодні 18:21 — Технології&Авто

Попит на електрокари з-за кордону зріс на 52% за рік: звідки завозять автівки

За 8 місяців в Україну завезли 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 52% перевищує показник січня-серпня 2024 року. Загальна митна вартість імпортованих авто склала майже $1 млрд 270 млн.

Про це повідомили в «Укравтопромі», посилаючись на дані Держстату.

Серед імпортованих електрокарів 14,1 тис. були новими (+26%) та 47,6 тис. — вживаними (+62%).

Вартість нових електромобілів становила $363,5 млн, а вживаних — $906,3 млн.

Звідки імпортували електромобілі в Україну

Більшість нових електромобілів (92%) імпортували з Китаю. На другому місці — Японія (3%), а третє місце посіла Німеччина (2%).

Лідери постачання вживаних електромобілів:

США — 40%;

Корея — 16;

Німеччина — 15%.

Раніше Finance.ua писав , що найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської, Львівської, Одеської областей став BYD Song Plus.

На Дніпропетровщині частіше обирали Volkswagen ID.Unyx.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model Y -в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 — на Львівщині;

Nissan Leaf — в Одеській обл.

