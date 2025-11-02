0 800 307 555
Попит на електрокари з-за кордону зріс на 52% за рік: звідки завозять автівки

За 8 місяців в Україну завезли 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 52% перевищує показник січня-серпня 2024 року. Загальна митна вартість імпортованих авто склала майже $1 млрд 270 млн.
Про це повідомили в «Укравтопромі», посилаючись на дані Держстату.
Серед імпортованих електрокарів 14,1 тис. були новими (+26%) та 47,6 тис. — вживаними (+62%).
Вартість нових електромобілів становила $363,5 млн, а вживаних — $906,3 млн.

Звідки імпортували електромобілі в Україну

Більшість нових електромобілів (92%) імпортували з Китаю. На другому місці — Японія (3%), а третє місце посіла Німеччина (2%).
Лідери постачання вживаних електромобілів:
  • США — 40%;
  • Корея — 16;
  • Німеччина — 15%.
Раніше Finance.ua писав, що найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської, Львівської, Одеської областей став BYD Song Plus.
На Дніпропетровщині частіше обирали Volkswagen ID.Unyx.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
  • Tesla Model Y -в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;
  • Tesla Model 3 — на Львівщині;
  • Nissan Leaf — в Одеській обл.
За матеріалами:
Finance.ua
