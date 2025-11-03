Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова програма «Укрзалізниці» Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Безкоштовні поїздки до 3000 км: як працюватиме нова програма «Укрзалізниці»

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні. Одним із її напрямів стане проєкт транспортної допомоги «УЗ-3000», що дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.

В «Укрзалізниці» пояснили , як саме працюватиме програма.

Навіщо запускають «3000 кілометрів»

Програма має розвантажити пікові періоди, коли попит на квитки найбільший. За даними компанії, у серпні залізниця перевозить близько 2,6 млн пасажирів, тоді як у лютому лише 1,9 млн. Завдяки «кілометрам» можна буде дозаповнювати місця у менш завантажені місяці без додаткових рейсів до 250 тис. місць на місяць.

Крім того, додаткові поїздки в низький сезон мають стимулювати розвиток внутрішнього туризму.

Програма також дасть змогу пасажирам, яким не принциповий час поїздки, подорожувати поза піковими днями. Наприклад, замість п’ятниці ввечері до Львова вирушати у вівторок або вранці.

У грудні, коли навантаження на перевезення зростає, пріоритет надаватиметься жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень.

Чому саме 3000 кілометрів

Ця відстань символічно відповідає найдовшому залізничному маршруту в Україні туди й назад від Запоріжжя до Ужгорода. Програма охоплює лише внутрішні поїздки далекого сполучення, не включаючи преміум-категорії.

Якщо пасажир не використає свої «кілометри», передбачено можливість спрямувати їх на інші потреби.

Хто фінансуватиме програму

Проєкт реалізують паралельно зі стартом державної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це має покращити фінансовий стан залізниці та забезпечити доступність подорожей для громадян.

Додаткові пасажири, які подорожуватимуть за «кілометри», дозаповнюватимуть вільні місця без суттєвого збільшення витрат. Держава вже субсидує курсування пасажирських поїздів, тож ефективне використання місць дозволить оптимізувати ці кошти.

Паралельно «Укрзалізниця» розвиватиме платні сервіси у категоріях СВ, першого класу та міжнародних перевезеннях. Отримані доходи частково покриватимуть вартість безкоштовних поїздок.

Як це вплине на галузь

У компанії зазначають, що запуск «УЗ-3000» відбувається одночасно з переходом на нову систему державної підтримки пасажирських перевезень. Це має стабілізувати фінансову ситуацію в галузі та зберегти робочі місця.

Україна поступово переходить до європейської моделі, коли держава компенсує реальну вартість перевезень. Такий підхід почнуть реалізовувати у 2025 році й продовжать у 2026-му.

«Це європейська практика й, звичайно, для нас в Україні зараз це дуже актуально: більшість „не потягне“ квитки за їхньою реальною ціною, а зберігати залізничні маршрути, у тому числі до прифронтових міст, життєво необхідно. Фінансування потрібне, щоб виплачувати безперебійно зарплати залізничникам, оперативно відновлювати інфраструктуру, їхати навіть за відсутності електрики», — пояснили в компанії.

В УЗ додали, що компенсація від держави накладає й відповідальність на залізницю: давати людям, українським пасажирам, зокрема з прифронтових громад, дієву підтримку, розширювати їхні можливості подорожувати, робити важливі поїздки доступними, зокрема й тим, кому на це сьогодні не вистачає коштів.

Довідка Finance.ua:

Що увійде в пакет «зимової підтримки»:

можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму;

нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від «Укрзалізниці» — 3000 кілометрів;

комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

