Президент анонсував нові виплати для українців узимку
Володимир Зеленський анонсував нову програму «зимової підтримки», яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.
Про це повідомив президент України.
«Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, — зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані», — заявив Зеленський.
Президент зазначив, що програма передбачатиме пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.
Окремо передбачають програму для самотніх літніх люди, багатодітних родин, людей, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві.
Зеленський зазначив, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко представить усі деталі, це має статись до 15 листопада.
Поділитися новиною
Також за темою
Президент анонсував нові виплати для українців узимку
Середня зарплата для розрахунку пенсій у вересні сягнула рекордного рівня
Які комунальні послуги здорожчали найбільше за рік
Чому зниження цін на продукти не стримало інфляцію у вересні: пояснення експерта
Місцеві бюджети отримали понад 230 млн грн туристичного збору
Польська система оподаткування ФОПів в Україні не передбачає збільшення податків — Гетманцев