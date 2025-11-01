0 800 307 555
Президент анонсував нові виплати для українців узимку

Казна та Політика
Володимир Зеленський анонсував нову програму «зимової підтримки», яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.
Про це повідомив президент України.
«Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, — зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані», — заявив Зеленський.
Президент зазначив, що програма передбачатиме пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.
Окремо передбачають програму для самотніх літніх люди, багатодітних родин, людей, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві.
Зеленський зазначив, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко представить усі деталі, це має статись до 15 листопада.
За матеріалами:
Економічна Правда
Payment systems