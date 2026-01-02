У 2025 році уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 569 млрд грн Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

За даними депозитарію НБУ, упродовж 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 430 133,1 млн грн, 2 445,9 млн дол. США та 779,2 млн євро.

Про це повідомив НБУ.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 320 344,4 млн грн, 2 883,0 млн дол. США та 752,5 млн євро.

Протягом 2025 року запозичення Міністерства фінансів України на внутрішньому борговому ринку на 93 763,0 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні — на 26 648,1 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП за підсумками 2025 року становить 113% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 грудня 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1 482 115,7 млн грн, 10 791,3 млн дол. США та 3 247,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 995 154,2 млн грн, 11 495,3 млн дол. США та 2 921,4 млн євро.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Зокрема, у лютому було посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій із метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів із розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у грудні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,00% річних, в євро — 3,25% річних.

«Упродовж 2025 року уряд залучив на внутрішньому борговому ринку майже 570 млрд грн, з них понад 430 млрд — у гривні. Стабільна робота внутрішнього боргового ринку — результат ефективної взаємодії фіскальної та монетарної влади та вагома складова забезпечення макрофінансової стійкості. Це важливий інструмент для поліпшення строковості коштів у банківській системі, мінімізації ризиків для валютного ринку та цінової стабільності, а разом із потужною міжнародною підтримкою — запобіжник емісійного фінансування дефіциту бюджету три роки поспіль під час повномасштабної війни», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 01 січня 2026 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 01 січня 2026 року він становив:

110 839,2 млн грн, або 37,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 01 грудня 2025 року — 103 073,2 млн грн, або 36,4%);

1 375,0 млн дол. США, або 63,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 01 грудня 2025 року — 1 416,6 млн дол. США, або 64,1%);

250,9 млн євро, або 36,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 01 грудня 2025 року — 232,4 млн євро, або 41,7%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 01 січня 2026 року становив 181,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 171,4 млрд грн в еквіваленті станом на 01 січня 2024 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 01 січня 2026 року становив 4 146,4 млн грн, 12,3 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в грудні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 188,0 млн дол. США.

