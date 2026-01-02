Україна та Чорногорія оновили Угоду про вільну торгівлю: що зміниться
Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка та Посол Чорногорії Борянка Симічевич підписали Протокол, який змінює правила торгівлі між країнами та адаптує їх до сучасних європейських стандартів.
Аро це повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Підписаний Протокол оновлює правила визначення походження товарів відповідно до переглянутої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Вона передбачає спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу.
Реалізація цієї угоди створить нові можливості для нарощування експорту вітчизняних товарів на ринок Чорногорії, а також залучення українських товаровиробників до міжнародних ланцюгів доданої вартості.
