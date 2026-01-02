0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Чорногорія оновили Угоду про вільну торгівлю: що зміниться

Казна та Політика
16
Україна та Чорногорія оновили Угоду про вільну торгівлю: що зміниться
Україна та Чорногорія оновили Угоду про вільну торгівлю: що зміниться
Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка та Посол Чорногорії Борянка Симічевич підписали Протокол, який змінює правила торгівлі між країнами та адаптує їх до сучасних європейських стандартів.
Аро це повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Підписаний Протокол оновлює правила визначення походження товарів відповідно до переглянутої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Вона передбачає спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу.
Реалізація цієї угоди створить нові можливості для нарощування експорту вітчизняних товарів на ринок Чорногорії, а також залучення українських товаровиробників до міжнародних ланцюгів доданої вартості.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems