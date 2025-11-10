Як працює медицина в ЄС і США: страхування, черги та ціни Вчора 19:30 — Особисті фінанси

Як працює медицина в ЄС і США: страхування, черги та ціни

Медична система Європи та США суттєво відрізняється від української. В Україні майже немає страхового покриття, тож пацієнти змушені сплачувати за багато послуг «з власної кишені».

Система охорони здоров’я в ЄС

У більшості країн Європейського Союзу діють державні системи охорони здоров’я з обов’язковим страхуванням. Фінансуються вони через податки та соціальні внески, що забезпечує громадянам доступ до базової медичної допомоги.

Такі системи функціонують через національні страхові фонди, подібні до української Національної служби здоров’я. У Чехії медичний податок накопичується у державних страхових касах, а в Польщі працює Національний фонд здоров’я (NFZ).

Читайте також Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через «Дію»

Українка, яка мешкає у Кракові, розповіла, що як підприємець щомісяця сплачує понад 500 злотих внеску до NFZ. За її словами, система схожа на модель, яку планували впровадити в Україні: спочатку пацієнт звертається до сімейного лікаря, а потім отримує направлення до вузького спеціаліста.

Лікування зазвичай починається з сімейного або первинного лікаря, який координує подальші кроки пацієнта. Такий підхід допомагає уникати зайвих обстежень, контролювати витрати і гарантує базовий рівень медичної допомоги для всіх.

Читайте також Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни

Однак доступ до фахівців не завжди швидкий. Українка Кароліна, яка також живе у Польщі, розповіла, що запис до лікаря через NFZ може тривати кілька місяців. Навіть за термінового направлення очікування скорочується незначно. Через це багато людей користуються послугами приватних клінік або страховими пакетами.

Попри широке охоплення населення, європейські системи охорони здоров’я стикаються з браком медперсоналу та бюрократією. Це призводить до довгих черг і затримок. Приватна медицина, хоч і дорожча, пропонує швидший доступ до лікарів. Приватні страхові компанії надають пакети з телемедициною, консультаціями без очікування та послугами власних клінік.

Американська модель

У США медична система побудована переважно на приватному страхуванні. Поліси оплачуються або роботодавцями, або самими громадянами. Державні програми Medicare та Medicaid охоплюють пенсіонерів, людей з низькими доходами та окремі соціальні групи.

Читайте також У США скоротять 10 тисяч працівників у сфері охорони здоров’я і соціальних служб

Без страховки лікування в США коштує дуже дорого. Країна витрачає на медицину близько 18% ВВП, це один з найвищих показників у світі. Система вирізняється високою якістю обслуговування та технологічним рівнем, але пацієнти платять значно більше, ніж у Європі.

Для тих, хто не має страхового полісу, вартість лікування стає серйозним фінансовим бар’єром і часто робить медичну допомогу недосяжною.

Детальніше про якість та ціни медичних послуг в ЄС та Америці розповідаємо в статті за посиланням: Стан медицини в Європі та США: скільки це коштує.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.