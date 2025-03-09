Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни — Finance.ua

Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни Сьогодні 18:19 — Казна та Політика

Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни

Загальні потреби у відновленні та реконструкції у сфері охорони здоров’я протягом десяти років оцінюються у 19,4 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Читайте також Яких збитків завдала війна українському бізнесу — результати опитування

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, ця цифра є проміжною, проте очевидно, що система охорони здоров’я потребує значних інвестицій та їх раціонального використання.

Стратегічні орієнтири

Він зауважив, щоб забезпечити максимальну ефективність, визначені стратегічні орієнтири.

Так, цьогоріч була затверджена Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року.

«Маємо два ключові вектори: забезпечити стійкість системи в умовах війни та водночас зосередитись на відновленні, поєднавши його з процесами реформування та підвищенням ефективності функціонування відповідно до принципу „краще, ніж було“», — підкреслив він.

Читайте також росія має заплатити за кліматичні збитки від війни в Україні понад $42 млрд

Зазначається, що в порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3 загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%.

Потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття зросли на 14%. Зокрема, кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла на 36,7%, аптек — на 2,2% тощо.

Найбільші збитки зафіксовано у наступних областях, де бої були найбільш інтенсивними:

Донецькій (37,8% від загальної вартості збитків);

Харківській (12,6%);

Луганській (12,5%);

Херсонській (7,3%).

10,5 млрд доларів. Нагадаємо, на відновлення культурного сектору України, постраждалого внаслідок російської агресії, упродовж наступного десятиліття знадобиться

$170 млрд. З початку 2024 року ця сума зросла на $12,6 млрд через нові руйнування, спричинені ракетними ударами та бойовими діями. Загальна сума документованих прямих збитків інфраструктури України через війну сягнули . З початку 2024 року ця сума зросла на $12,6 млрд через нові руйнування, спричинені ракетними ударами та бойовими діями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.