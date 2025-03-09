Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни — Finance.ua

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Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни

Казна та Політика
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Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни
Скільки коштів треба на відновлення української системи охорони здоров’я після війни
Загальні потреби у відновленні та реконструкції у сфері охорони здоров’я протягом десяти років оцінюються у 19,4 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
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За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, ця цифра є проміжною, проте очевидно, що система охорони здоров’я потребує значних інвестицій та їх раціонального використання.

Стратегічні орієнтири

Він зауважив, щоб забезпечити максимальну ефективність, визначені стратегічні орієнтири.

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Так, цьогоріч була затверджена Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року.
«Маємо два ключові вектори: забезпечити стійкість системи в умовах війни та водночас зосередитись на відновленні, поєднавши його з процесами реформування та підвищенням ефективності функціонування відповідно до принципу „краще, ніж було“», — підкреслив він.
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Зазначається, що в порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3 загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%.
Потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття зросли на 14%. Зокрема, кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла на 36,7%, аптек — на 2,2% тощо.
Найбільші збитки зафіксовано у наступних областях, де бої були найбільш інтенсивними:
  • Донецькій (37,8% від загальної вартості збитків);
  • Харківській (12,6%);
  • Луганській (12,5%);
  • Херсонській (7,3%).
Нагадаємо, на відновлення культурного сектору України, постраждалого внаслідок російської агресії, упродовж наступного десятиліття знадобиться 10,5 млрд доларів.
Загальна сума документованих прямих збитків інфраструктури України через війну сягнули $170 млрд. З початку 2024 року ця сума зросла на $12,6 млрд через нові руйнування, спричинені ракетними ударами та бойовими діями.
За матеріалами:
Finance.ua
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