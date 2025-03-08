Скільки коштів необхідно Україні на відновлення культурного сектору через російську агресію — Finance.ua

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Скільки коштів необхідно Україні на відновлення культурного сектору через російську агресію

Казна та Політика
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Скільки коштів необхідно Україні на відновлення культурного сектору через російську агресію
Скільки коштів необхідно Україні на відновлення культурного сектору через російську агресію
На відновлення культурного сектору України, постраждалого внаслідок російської агресії, упродовж наступного десятиліття знадобиться 10,5 млрд доларів.
Про це сказала голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.
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«Саме 10,5 млрд доларів. Це те, що нам знадобиться для відновлення у наступні 10 років — до 2035 року. Але я хочу зазначити, що ці цифри не повинні позбавляти нас надії, адже вони допомагають нам планувати та підходити до роботи структурно, враховуючи перспективу на наступні десятиліття», — зазначила Бардескі.

Збитки в культурному секторі

За її словами, загальна сума збитків у культурному секторі України становить 4,11 млрд доларів, але це лише прямі втрати.
Натомість ширші збитки, зокрема втрати доходів від туризму, креативних індустрій та освіти у сфері культури, сягають 29,3 млрд доларів.
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«І насправді це критично, тому що це майже на 18% більше від попередньої оцінки звіту, який ми робили майже рік тому», — сказала голова Бюро ЮНЕСКО.
Нагадаємо, втрати бізнесу від війни залишаються суттєвими. Станом на початок 2025 року для 25% компаній вони складають до $1 млн. 24% компаній повідомили про втрати в діапазоні $1−10 млн, і 16% - про втрати більше $10 млн. Жодних втрат не зазнали лише 11%, а 24% важко їх оцінити.
За матеріалами:
Укрінформ
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