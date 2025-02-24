росія має заплатити за кліматичні збитки від війни в Україні понад $42 млрд — Finance.ua
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росія має заплатити за кліматичні збитки від війни в Україні понад $42 млрд

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росія має заплатити за кліматичні збитки від війни в Україні понад $42 млрд
росія має заплатити за кліматичні збитки від війни в Україні понад $42 млрд
Протягом третього року повномасштабного вторгнення росії в Україну викиди парникових газів від війни зросли на близько 30% порівняно з минулим 2024 роком. За три роки викиди парникових газів сумарно оцінюються в 230 мільйонів тонн CO2 еквіваленту.
Це дорівнює річним викидам Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини разом узятих або річним викидам 120 мільйонів автомобілів.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному Ініціативою з обліку викидів парникових газів внаслідок війни, ГО «Центр екологічних ініціатив „Екодія“» за підтримки Міністерства довкілля та природних ресурсів України.
Експерти наголошують, що саме росія має нести відповідальність за викиди парникових газів та наслідки зміни клімату, спричинені її агресією. Для оцінки цієї відповідальності використали так звану «соціальну вартість вуглецю», яка становить $185 за тонну CO2 еквіваленту. Таким чином, застосовуючи цю формулу, загальна сума кліматичних збитків, яких завдала росія протягом повномасштабного вторгнення, оцінюється в понад $42 млрд.
«росія розпочала війну і вона повинна нести відповідальність за ці викиди парникових газів», — зазначив головний автор звіту Леннард де Клерк.
Серед основних факторів, що спричинили такі значні кліматичні збитки — активні бойові дії, використання важкої техніки та артилерії, а також масовані атаки на енергетичну інфраструктуру.
«Повномасштабна збройна агресія проти України ввійшла вже у четвертий рік. Опублікований сьогодні аналіз показує, що екологічна шкода не знає кордонів, а війна посилює кліматичну кризу, з якою сьогодні стикається весь світ. Цей звіт є важливим документом для притягнення росії до відповідальності за шкоду, яку вона завдає всім нам», — підкреслила Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів.
Важливо відзначити, що цей звіт є новаторським у глобальному контексті, адже жодна країна раніше не проводила такої комплексної оцінки впливу війни на клімат.
«Оцінка кліматичної шкоди від війни — це насправді доволі новаторська річ. Жодна країна до цього, тим паче під час бойових дій, не проводила такої комплексної і системної оцінки стосовно того, як війна впливає на клімат. Україна в цьому сенсі має шанс стати рушієм змін. Ми повинні рухатися далі, щоб наші обрахунки в мільярди доларів не залишилися лише цифрами на папері», — пояснила Василина Бельо, керівниця відділу клімату ГО «Екодія».
За матеріалами:
Finance.ua
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