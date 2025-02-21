Доходи та збитки українських авіакомпаній під час повномасштабної війни — Finance.ua

Доходи та збитки українських авіакомпаній під час повномасштабної війни Сьогодні 08:35

Доходи та збитки українських авіакомпаній під час повномасштабної війни

Українські авіакомпанії протягом 2024 року перевезли 480 тисяч пасажирів і 31,4 тисяч тонн вантажів. Для порівняння: у 2022 році було перевезено 980 тисяч пасажирів та 64,1 тисячі тонн вантажів, а у 2023 році — 422,1 тисяч осіб та 42,7 тисячі тонн вантажів. «Слово і діло» дослідило, як повномасштабна війна вплинула на фінансові результати авіакомпаній.

Найбільших збитків від пасажирських перевезень у 2022 році зазнала авіакомпанія Wind Rose — 1,6 млрд гривень. Зараз компанія виконує рейси з Молдови та Чорногорії.

У 2023 році компанія скоротила збиток до 750,5 млн гривень, а за перші три квартали 2024 року — до 553 млн.

Авіакомпанія SkyUp у 2022 році отримала збиток у 596,7 млн гривень. Після початку повномасштабної війни компанія почала надавати свої літаки в мокрий лізинг — здавати їх разом з екіпажами в оренду іншим авіакомпаніям. Цієї весни SkyUp планує відновити регулярні рейси: продаж квитків уже відкрито з Кишиніва (Молдова) до Парижа (Франція), Лісабона (Португалія), Барселони та Пальма-де-Майорки (Іспанія), Ларнаки (Кіпр), Салонік та Іракліона (Греція).

У 2023 році підприємство отримало 305,1 млн гривень прибутку, а за перші три квартали 2024 року — 137 млн. Повідомлялося, що торік SkyUp вийшла на довоєнний рівень авіаперевезень.

Компанія Skyline Express за перший рік повномасштабної війни зазнала збитків у 464,7 млн гривень. Під час війни компанія літає з Польщі та країн Балтії на морські курорти Туреччини, Єгипту та інших країн.

У 2023 році Skyline Express скоротила збиток до 25,4 млн, а за три квартали минулого року отримала 171,2 млн прибутку.

Чартерна авіакомпанія Constanta у 2022 році отримала 0,3 млн гривень прибутку, а у 2023 році — 20,9 млн збитків. За перші три квартали 2024 року прибуток компанії склав 25,1 млн.

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Авіакомпанія «Українські вертольоти» 2022 і 2023 рік закінчила з прибутком 94,3 млн і 55,1 млн гривень відповідно. За підсумками трьох кварталів 2024 року компанія мала збиток у 73,5 млн.

Що стосується вантажних перевезень, то вийти в плюс змогла авіакомпанія CAVOK Air. 2022 рік вона закінчила зі збитком 32,5 млн гривень, а у 2023 році та за неповний 2024 рік отримала 47,7 млн та 21,8 млн прибутку.

Компанія Ukraine Air Alliance усі три роки повномасштабної війни мала невеликий прибуток: 2022 рік — 0,5 млн гривень, 2023 рік — 1,4 млн, три квартали 2024 року — 1,9 млн.

Авіакомпанія Antonov Airlines 2022 рік закінчила з прибутком 654 млн гривень, а 2023 рік — майже 3 млрд гривень. Вантажні перевезення зараз є додатковим видом діяльності компанії, а основним є дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук.

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