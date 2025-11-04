Зеленський підписав євроінтеграційний закон про контроль в агросекторі
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення Виплатної агенції, що контролюватиме програми підтримки в аграрному секторі.
Про це свідчить картка законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі» на сайті Верховної Ради.
Що передбачає документ
Документ передбачає створення Виплатної агенції, що адмініструватиме, контролюватиме та моніторитиме всі програми підтримки в аграрному секторі.
Агенція сприятиме справедливому розподілу допомоги між усіма категоріями сільгоспвиробників, підвищить довіру до системи державної підтримки, а також дозволить ефективно використовувати як бюджетні ресурси, так і міжнародну допомогу, що надходить для відновлення та розвитку аграрної галузі.
Крім того, запровадження такої інституції відповідає європейським стандартам і є ключовим елементом гармонізації законодавства України з правом ЄС.
