Що «краде» найбільше грошей з бюджету: топ тіньових схем (інфографіка)

Казна та Політика
Аналітики Економічної експертної платформи (ЕЕП) відзначили зміни у найбільших схемах тіньової економіки України.
Дані оприлюднили під час Форуму «Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП», який організувала Українська Рада Бізнесу за підтримки ПРООН.
Обсяг виплат неоформленим працівникам і зарплат «у конвертах» для працівників на мінімальній ставці зріс до 280−540 млрд грн на рік, що призводить до 140−280 млрд грн втрат бюджету (торік — 115−230 млрд грн), повідомляє FinClub.

«Зарплата в конвертах — найскладніша схема для протидії. Маємо посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему», — заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Які ще схеми тіньової економіки завдають найбільших збитків

На другому місці за втратами держави — «сірий імпорт» і контрабанда: обсяг 400−640 млрд грн із бюджетними втратами 120−185 млрд грн (раніше — 120−167 млрд грн).
Третю позицію займають контрафакт та нелегальна підакцизна продукція: 126−140 млрд грн обороту та 39−43 млрд грн втрат (було 35−40 млрд грн).
За даними координатора експертних груп ЕЕП Олега Гетмана, також зросли втрати від:
  • неформальної самозайнятості — 12−17 млрд грн,
  • використання ФОП замість найму — 12−14 млрд грн,
  • заниження оборотів ФОП — 9−15 млрд грн.
Натомість скоротилися обсяги:
  • офшорних схем — 12−14 млрд грн,
  • схем із землею та нерухомістю — 18−20 млрд грн,
  • так званих «скруток» — 13−15 млрд грн.
«Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500−600 млрд грн втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трлн грн», — зазначив Олег Гетман.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
ГрошіПодаткиБізнес
