Що «краде» найбільше грошей з бюджету: топ тіньових схем (інфографіка)
Аналітики Економічної експертної платформи (ЕЕП) відзначили зміни у найбільших схемах тіньової економіки України.
Дані оприлюднили під час Форуму «Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП», який організувала Українська Рада Бізнесу за підтримки ПРООН.
Обсяг виплат неоформленим працівникам і зарплат «у конвертах» для працівників на мінімальній ставці зріс до 280−540 млрд грн на рік, що призводить до 140−280 млрд грн втрат бюджету (торік — 115−230 млрд грн), повідомляє FinClub.
Читайте також: ТОП-7 найпопулярніших схем ухилення від податків: конверти, скрутки та інше
«Зарплата в конвертах — найскладніша схема для протидії. Маємо посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему», — заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Які ще схеми тіньової економіки завдають найбільших збитків
На другому місці за втратами держави — «сірий імпорт» і контрабанда: обсяг 400−640 млрд грн із бюджетними втратами 120−185 млрд грн (раніше — 120−167 млрд грн).
Третю позицію займають контрафакт та нелегальна підакцизна продукція: 126−140 млрд грн обороту та 39−43 млрд грн втрат (було 35−40 млрд грн).
За даними координатора експертних груп ЕЕП Олега Гетмана, також зросли втрати від:
- неформальної самозайнятості — 12−17 млрд грн,
- використання ФОП замість найму — 12−14 млрд грн,
- заниження оборотів ФОП — 9−15 млрд грн.
Натомість скоротилися обсяги:
- офшорних схем — 12−14 млрд грн,
- схем із землею та нерухомістю — 18−20 млрд грн,
- так званих «скруток» — 13−15 млрд грн.
«Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500−600 млрд грн втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трлн грн», — зазначив Олег Гетман.
Поділитися новиною
Також за темою
Що «краде» найбільше грошей з бюджету: топ тіньових схем (інфографіка)
В Україні стартує тестування системи електронної ТТН
Через позицію Бельгії Україна може втратити фінансування МВФ — Politico
Міноборони оголосило закупівлі харчування для ЗСУ на 2026 рік: скільки витратять
Скільки коштів Пенсійний фонд спрямував на соцвиплати в жовтні
Чи зростуть тарифи на світло у 2026 році