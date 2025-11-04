Що «краде» найбільше грошей з бюджету: топ тіньових схем (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Що «краде» найбільше грошей з бюджету: топ тіньових схем (інфографіка)

Аналітики Економічної експертної платформи (ЕЕП) відзначили зміни у найбільших схемах тіньової економіки України.

Дані оприлюднили під час Форуму «Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП», який організувала Українська Рада Бізнесу за підтримки ПРООН.

Обсяг виплат неоформленим працівникам і зарплат «у конвертах» для працівників на мінімальній ставці зріс до 280−540 млрд грн на рік, що призводить до 140−280 млрд грн втрат бюджету (торік — 115−230 млрд грн), повідомляє FinClub.

«Зарплата в конвертах — найскладніша схема для протидії. Маємо посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему», — заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Які ще схеми тіньової економіки завдають найбільших збитків

На другому місці за втратами держави — «сірий імпорт» і контрабанда: обсяг 400−640 млрд грн із бюджетними втратами 120−185 млрд грн (раніше — 120−167 млрд грн).

Третю позицію займають контрафакт та нелегальна підакцизна продукція: 126−140 млрд грн обороту та 39−43 млрд грн втрат (було 35−40 млрд грн).

За даними координатора експертних груп ЕЕП Олега Гетмана, також зросли втрати від:

неформальної самозайнятості — 12−17 млрд грн,

використання ФОП замість найму — 12−14 млрд грн,

заниження оборотів ФОП — 9−15 млрд грн.

Читайте також В Україні готують новий механізм боротьби з тіньовим бізнесом — чекові лотереї

Натомість скоротилися обсяги:

офшорних схем — 12−14 млрд грн,

схем із землею та нерухомістю — 18−20 млрд грн,

так званих «скруток» — 13−15 млрд грн.

«Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500−600 млрд грн втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трлн грн», — зазначив Олег Гетман.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.