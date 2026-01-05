«Зроблено в Україні»: з 1 січня набрали чинності зміни для бізнесу Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

«Зроблено в Україні»: з 1 січня набрали чинності зміни для бізнесу

Із січня 2026 року в політиці розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» набрали чинності зміни.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, всі програми розвитку українських виробників, які діяли минулого року, збережені на 2026 рік. Але є новації, які запроваджуються в 2026 році.

Новий поріг локалізації

З 1 січня 2026 року рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях, зростає з 25 до 30%. Це планове підвищення, передбачене законодавством ще у 2022 році. Тоді стартовий поріг локалізації був встановлений на рівні 10% і відтоді зростає на 5% щороку, аж поки не досягне 40%.

З 1 січня виробники товарів, на які поширюється вимога локалізації, можуть завантажувати в реєстр оновлені дані про свої товари і підтверджувати рівень локалізації 30%.

«Завдяки локалізації вдалося забезпечити виживання цілих галузей української промисловості в умовах війни. Зокрема, попит з боку держави та громад став опорою для виробників міського та залізничного транспорту, комунальної та спецтехніки, енергетичного обладнання», — зазначив Кисилевський.

Він нагадав, що в 2025 році уряд схвалив ініціативу підприємств ще кількох галузей долучитись до локалізації.

Тепер пріоритет при публічних закупівлях також мають виробники легкої промисловості, електротехніки, ліфтів, тракторів, труб великого діаметра та металоконструкцій.

Поступове зростання рівня локалізації має на меті створити додатковий попит на українські товари з боку публічних замовників та збільшити інвестиції у внутрішнє виробництво як готових товарів, так і компонентів.

Страхування воєнних ризиків

З 1 січня 2026 року в Україні починає діяти механізм страхування майна від воєнних ризиків, який адмініструє Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Він працюватиме у двох форматах:

Пряма компенсація збитків підприємств через ворожі обстріли — цей формат передбачений для підприємств, що працюють у прифронтових районах ряду областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. Вартість страхування майна — 0,5% від суми ймовірного збитку. Ліміт компенсаційної виплати від держави — до 10 млн грн. Компенсація страхових премій — цей механізм діятиме по всій Україні. Мета — зробити комерційне страхування від воєнних ризиків більш доступним. За полісами страхування майна від воєнних ризиків держава компенсуватиме частину тарифу страхової компанії. Ліміт для одного договору страхування — до 1 млн грн.



На фінансування цих двох програм у державному бюджеті 2026 року передбачено 1 млрд грн.

Нульові експортні квоти на вивезення брухту та лісу

З 1 січня 2026 року уряд запровадив нульову квоту на вивезення з України брухту чорних й кольорових металів, а також промислової деревини і дров.

«Це продовження реалізації важливого принципу політики „Зроблено в Україні“: сировина має перероблятись на внутрішньому ринку, а не безконтрольно вивозитись з України. На експорт має йти не ліс, а плити, а краще меблі та модульні будинки. Не брухт, а труби і арматура, а краще верстати та машини. Раніше, у вересні 2025 року, за цим же принципом було обмежено вивезення з України сої та рапсу. Ми більше не можемо собі дозволити зберігати сировинну модель економіки, притаманну хронічно бідним країнам», — пояснив заступник голови комітету.

Від переробки деревини держава отримує у десятки більше податків, ніж від її експорту, а від переробки брухту — у сотні разів. Навколо вивезення цих товарів склалися тіньові схеми ухилення від податків, які мають припинитись.

Він наголосив, що переробна промисловість — № 1 за наповненням зведеного бюджету за 11 міс. 2025 року.

Збільшення ліміту програми «Власна справа»

З 1 січня 2025 року уряд збільшив суму гранту на створення або розвиток власної справи з 250 тис грн до 350 тис грн.

Ще одна важлива новація з 1 січня — можливість взяти повторний грант. Підприємці, які вже успішно реалізували попередній грант (виконали всі умови та сплатили податки), тепер мають право податися на додатковий мікрогрант для розширення бізнесу.

Крім того, з 1 січня розширено категорію отримувачів ветеранських грантів до 1 млн грн. Тепер їх також можуть отримувати батьки та повнолітні діти ветеранів.

За період з початку дії програми з червня 2022 року видано 31,5 тисяч грантів «Власна справа» на 7,7 млрд грн. Отримувачі грантів створили 45,7 тис. робочих місць.

Національні стенди на міжнародних виставках

Цьогоріч вперше за багато років уряд відроджує фінансування національних стендів на міжнародних виставках. Українські виробники зможуть скористатися державною підтримкою, щоб представити свою продукцію для іноземних покупців.

На цю програму в державному бюджеті 2026 року передбачено 50 млн грн. Це невеликі кошти, їх скоріше варто сприймати як пілотний проєкт.

