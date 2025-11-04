Рейтинг найпотужніших Android-смартфонів
Розробники популярного мобільного бенчмарка AnTuTu опублікували традиційний рейтинг найпродуктивніших телефонів за минулий місяць — як флагманів, так і середнього сегмента.
Топ-10 флагманів очолив Red Magic 11 Pro+, який демонструє настільки високу потужність завдяки топовому процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 і передовій системі охолодження, як в ігрових комп’ютерів.
На другому і третьому місцях — OnePlus 15 і iQOO 15. Щоправда, різниця між пристроями в кількості набраних балів мінімальна. Замикають топ-5 актуальні флагмани Honor — Magic 8 і Magic 8 Pro. Власне, весь топ-5 представлений моделями на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Також у рейтингу є пара апаратів на Dimensity 9500 — на поточний момент це найпотужніше рішення від Mediatek. Весь список можна подивитися на скріншоті.
Серед середньобюджетних пристроїв лідирує realme Neo7 SE 5G на Dimensity 8400-Ultra. Одразу за ним йде iQOO Z10 Turbo на тому ж рішення. У жовтні до топ-3 увійшов Vivo Y300 GT.
