Starbucks продає 60% акцій свого бізнесу в Китаї (ціна) Сьогодні 13:23 — Фондовий ринок

Starbucks продає 60% акцій свого бізнесу в Китаї (ціна)

Всесвітньо відома американська мережа Starbucks оголосила про створення спільного підприємства з китайською інвестиційною компанією Boyu Capital для управління кавʼярнями свого бренду в Китаї.

Про це йдеться в повідомленні АР , передає Укрінформ.

Boyu придбає 60% частки роздрібної мережі Starbucks на території Китаю, що оцінюється в $4 мільярди.

Starbucks збереже 40% частки у спільному підприємстві та володітиме брендом Starbucks, а також ліцензіями на нього.

Starbucks заявила, що загальна вартість її бізнесу в Китаї становитиме понад $13 мільярдів, включно з виручкою від продажу контрольного пакету акцій Boyu, вартістю її 40% частки, а також вартістю роялті.

Читайте також Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії

Нагадаємо, Starbucks вийшла на ринок Китаю майже 30 років тому, що посприяло зростанню «кавової» культури в країні.

Китай є другим за величиною ринком Starbucks за межами США — там працює близько 8 тисяч кавʼярень.

В останні роки американська компанія мала труднощі на китайському ринку, де стали швидко розвиватися місцеві стартапи, такі як Luckin Coffee.

Нагадаємо, у 2022 році світова мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу на російській території через збройну агресію, яку ця країна розв’язала проти України.

Також писали, що Starbucks відкриє в Техасі перше кафе, яке надруковане на 3D-принтері. Кафе площею 130 м² облаштовують з бетону, який друкують на місці за допомогою спеціальної машини з краном.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.