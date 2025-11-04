0 800 307 555
Starbucks продає 60% акцій свого бізнесу в Китаї (ціна)

Всесвітньо відома американська мережа Starbucks оголосила про створення спільного підприємства з китайською інвестиційною компанією Boyu Capital для управління кавʼярнями свого бренду в Китаї.
Про це йдеться в повідомленні АР, передає Укрінформ.
Boyu придбає 60% частки роздрібної мережі Starbucks на території Китаю, що оцінюється в $4 мільярди.
Starbucks збереже 40% частки у спільному підприємстві та володітиме брендом Starbucks, а також ліцензіями на нього.
Starbucks заявила, що загальна вартість її бізнесу в Китаї становитиме понад $13 мільярдів, включно з виручкою від продажу контрольного пакету акцій Boyu, вартістю її 40% частки, а також вартістю роялті.
Нагадаємо, Starbucks вийшла на ринок Китаю майже 30 років тому, що посприяло зростанню «кавової» культури в країні.
Китай є другим за величиною ринком Starbucks за межами США — там працює близько 8 тисяч кавʼярень.
В останні роки американська компанія мала труднощі на китайському ринку, де стали швидко розвиватися місцеві стартапи, такі як Luckin Coffee.
Нагадаємо, у 2022 році світова мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу на російській території через збройну агресію, яку ця країна розв’язала проти України.
Також писали, що Starbucks відкриє в Техасі перше кафе, яке надруковане на 3D-принтері. Кафе площею 130 м² облаштовують з бетону, який друкують на місці за допомогою спеціальної машини з краном.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
