Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії — Finance.ua

«Як я казав у п’ятницю, ми засуджуємо жахливі напади росії на Україну й від щирого серця співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні вирішили призупинити будь-яку підприємницьку діяльність у росії, включно з відвантаженням всіх продуктів Starbucks», — зазначив керівник мережі.
Він повідомив, що ліцензований партнер компанії в росії погодився негайно призупинити роботу всіх точок.
"У цій динамічній ситуації ми продовжимо приймати рішення, які відповідають нашій місії та цінностям, а також спілкуватися відкрито",- звернувся Джонсон до своїх партнерів.