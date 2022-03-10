Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії — Finance.ua

Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії

Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії

Світова мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу на російській території через збройну агресію, яку ця країна розв’язала проти України.

Про це йдеться в листі керівника мережі Starbucks Кевіна Джонсона, якого він розіслав своїм партнерам.

«Як я казав у п’ятницю, ми засуджуємо жахливі напади росії на Україну й від щирого серця співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні вирішили призупинити будь-яку підприємницьку діяльність у росії, включно з відвантаженням всіх продуктів Starbucks», — зазначив керівник мережі.

Він повідомив, що ліцензований партнер компанії в росії погодився негайно призупинити роботу всіх точок.

"У цій динамічній ситуації ми продовжимо приймати рішення, які відповідають нашій місії та цінностям, а також спілкуватися відкрито",- звернувся Джонсон до своїх партнерів.

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