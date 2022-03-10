Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії — Finance.ua
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Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії

10.03.2022, 05:34Фондовий ринок
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Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росіїМережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу в росії
Світова мережа кав’ярень Starbucks оголосила про припинення бізнесу на російській території через збройну агресію, яку ця країна розв’язала проти України.
Про це йдеться в листі керівника мережі Starbucks Кевіна Джонсона, якого він розіслав своїм партнерам.
«Як я казав у п’ятницю, ми засуджуємо жахливі напади росії на Україну й від щирого серця співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні вирішили призупинити будь-яку підприємницьку діяльність у росії, включно з відвантаженням всіх продуктів Starbucks», — зазначив керівник мережі.
Він повідомив, що ліцензований партнер компанії в росії погодився негайно призупинити роботу всіх точок.
"У цій динамічній ситуації ми продовжимо приймати рішення, які відповідають нашій місії та цінностям, а також спілкуватися відкрито",- звернувся Джонсон до своїх партнерів.
За матеріалами: Укрінформ
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