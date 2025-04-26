У США відкриється перше кафе Starbucks, надруковане на 3D-принтері (фото) — Finance.ua
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У США відкриється перше кафе Starbucks, надруковане на 3D-принтері (фото)

Світ
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У США відкриється перше кафе Starbucks, надруковане на 3D-принтері (фото)
У США відкриється перше кафе Starbucks, надруковане на 3D-принтері (фото)
Компанія Starbucks відкриє в Техасі перше кафе, яке надруковане на 3D-принтері.
Про це пише My SA.
Кафе площею 130 м² облаштовують з бетону, який друкують на місці за допомогою спеціальної машини з краном.
Будівля сірого кольору має хвилясту обробку та округлі кути.
У США відкриється перше кафе Starbucks, надруковане на 3D-принтері (фото)
Будівлю зводить компанія Lakeside Commercial Builders. Згідно з проєктом, всередині кафе не буде місць для сидіння. Натомість буде вікно для водіїв та пішоходів.
Будівництво майже завершили. Заклад планують відкрити в квітні 2025 року за адресою: 2491 Boca Chica Blvd.
За матеріалами:
The Village Україна
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