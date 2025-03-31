У США скоротять 10 тисяч працівників у сфері охорони здоров’я і соціальних служб — Finance.ua

У США скоротять 10 тисяч працівників у сфері охорони здоров’я і соціальних служб Сьогодні 11:45 — Світ

У США скоротять 10 тисяч працівників у сфері охорони здоров’я і соціальних служб

Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США скорочує 10 тис. працівників по всій країні.

Про це повідомляє NYT

Глава міністерства Роберт Кеннеді розкритикував своє відомство за неефективну бюрократію і звинуватив працівників у погіршенні здоров’я американців.

«Хочу пообіцяти вам, що ми робитимемо більше і з меншими витратами», — сказав він.

За словами Кеннеді-молодшого, річний бюджет міністерства в 1,7 трильйона доларів «не покращив здоров’я американців».

Найбільшого скорочення зазнають Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) та Центр контролю і профілактики захворювань (CDC).

Читайте також Міністерство освіти США скоротить половину працівників

Міністерство охорони здоров’я надало докладну інформацію про деякі скорочення: 3500 робочих місць — у FDA, яке перевіряє і встановлює стандарти безпеки для ліків, медичних виробів і продуктів харчування; 2400 — у CDC, що здійснює моніторинг спалахів інфекційних захворювань; 1200 — у Національному інституті охорони здоров’я, провідному дослідницькому закладі світового рівня; 300 — у центрах послуг Medicare та Medicaid.

МОЗ очікує, що ці зміни дадуть змогу заощадити 1,8 млрд доларів на рік.

Як зауважив Кеннеді, він закриє цілі агентства, декотрі з яких були створені Конгресом багато років тому. Серед них — Адміністрація ресурсів і послуг охорони здоров’я, яка контролює і забезпечує фінансування сотень відповідних громадських центрів по всій країні, а також Адміністрація з питань зловживання психоактивними речовинами і психічного здоров’я.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.