Міністерство освіти США скоротить половину працівників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міністерство освіти США скоротить половину працівників

Світ
59
Міністерство освіти США скоротить половину працівників
Міністерство освіти США скоротить половину працівників
Міністерство освіти США оголосило, що скоротить майже 50% штату працівників, що є наслідком дії указу президента Дональда Трампа про урядові скорочення.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Як зазначається, працівників міністерства, які потрапили під скорочення, з 21 березня відправлять в адміністративну відпустку. Після цих заходів штат відомства складатиме приблизно 2 183 осіб з 4 133, які працювали до інавгурації Трампа.
Читайте також
«Скорочення працівників показує прагнення Міністерства освіти до ефективності, підзвітності та забезпечення того, щоб ресурси спрямовувалися туди, де вони найбільш важливі: до учнів, батьків і вчителів», — сказала міністр освіти Лінда МакМен.
У заяві наголошується, що скорочення торкнулося всіх відділів міністерства, деякі з них вимагатимуть значної реорганізації.
Читайте також
Нагадаємо, в США відбувається масштабне оновлення уряду, розпочате адміністрацією Трампа, яка звільнила і відсторонила сотні державних службовців у рамках перших кроків до скорочення бюрократичного апарату і призначення лояльних до себе людей. Цей процес в основному здійснюється через Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), очолюваний мільярдером Ілоном Маском.
Минулого тижня ЗМІ писали, що усім співробітникам Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США (HHS) надійшла пропозиція про добровільне звільнення в обмін на виплату 25 000 доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems