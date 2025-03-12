Міністерство освіти США скоротить половину працівників — Finance.ua

Міністерство освіти США скоротить половину працівників Сьогодні 18:00 — Світ

Міністерство освіти США скоротить половину працівників

Міністерство освіти США оголосило, що скоротить майже 50% штату працівників, що є наслідком дії указу президента Дональда Трампа про урядові скорочення.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як зазначається, працівників міністерства, які потрапили під скорочення, з 21 березня відправлять в адміністративну відпустку. Після цих заходів штат відомства складатиме приблизно 2 183 осіб з 4 133, які працювали до інавгурації Трампа.

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«Скорочення працівників показує прагнення Міністерства освіти до ефективності, підзвітності та забезпечення того, щоб ресурси спрямовувалися туди, де вони найбільш важливі: до учнів, батьків і вчителів», — сказала міністр освіти Лінда МакМен.

У заяві наголошується, що скорочення торкнулося всіх відділів міністерства, деякі з них вимагатимуть значної реорганізації.

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Нагадаємо, в США відбувається масштабне оновлення уряду, розпочате адміністрацією Трампа, яка звільнила і відсторонила сотні державних службовців у рамках перших кроків до скорочення бюрократичного апарату і призначення лояльних до себе людей. Цей процес в основному здійснюється через Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), очолюваний мільярдером Ілоном Маском.

Минулого тижня ЗМІ писали, що усім співробітникам Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США (HHS) надійшла пропозиція про добровільне звільнення в обмін на виплату 25 000 доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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